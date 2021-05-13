В этом году Tallink не откроет паромное сообщение по маршруту Рига-Стокгольм

Как пояснили в Tallink Grupp, это в основном связано с ограничениями на поездки, действующими в обеих странах.

Что касается возобновления маршрута Рига-Хельсинки, компания надеется на улучшение эпидемиологической ситуации, а также на решения правительств обеих стран об отмене ограничений на поездки.

"Решения должны быть приняты к началу июня, иначе возобновление маршрута Хельсинки-Рига этим летом может быть затруднено", - считают представители Tallink Grupp.

Как сообщалось ранее, в этом году по маршруту Рига-Стокгольм паромный оператор Tallink Grupp не перевез ни одного пассажира.

Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом Tallink начал в 2006 году. Прерванные из-за пандемии регулярные рейсы между столицами Латвии и Швеции пока не возобновлены, выполняются только специальные рейсы.