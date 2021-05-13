Чт, 13.05.2021
Если бы ограничения на передвижение были введены быстрее и шире, это бы существенно затормозило быстрое распространение инфекции, и это утверждение актуально и сегодня Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ
Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ

В этом году Tallink не откроет паромное сообщение по маршруту Рига-Стокгольм

ФОТО: Julia Kuznetsova/Shutterstock

Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в этом году не будет осуществлять перевозки по маршруту Рига-Стокгольм, подтвердили агентству LETA представители компании.

Как пояснили в Tallink Grupp, это в основном связано с ограничениями на поездки, действующими в обеих странах.

Что касается возобновления маршрута Рига-Хельсинки, компания надеется на улучшение эпидемиологической ситуации, а также на решения правительств обеих стран об отмене ограничений на поездки.

"Решения должны быть приняты к началу июня, иначе возобновление маршрута Хельсинки-Рига этим летом может быть затруднено", - считают представители Tallink Grupp.

Как сообщалось ранее, в этом году по маршруту Рига-Стокгольм паромный оператор Tallink Grupp не перевез ни одного пассажира.

Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом Tallink начал в 2006 году. Прерванные из-за пандемии регулярные рейсы между столицами Латвии и Швеции пока не возобновлены, выполняются только специальные рейсы.

Акции Tallink Grupp включены в официальный список Таллиннской фондовой биржи. Крупнейшим акционером предприятия является эстонская инвестиционная компания Infortar, которой принадлежит 39% акций Tallink Grupp.

НАВЕРХ
Back