В этом году Tallink не откроет паромное сообщение по маршруту Рига-Стокгольм
Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в этом году не будет осуществлять перевозки по маршруту Рига-Стокгольм, подтвердили агентству LETA представители компании.
Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в этом году не будет осуществлять перевозки по маршруту Рига-Стокгольм, подтвердили агентству LETA представители компании.
Как пояснили в Tallink Grupp, это в основном связано с ограничениями на поездки, действующими в обеих странах.
Что касается возобновления маршрута Рига-Хельсинки, компания надеется на улучшение эпидемиологической ситуации, а также на решения правительств обеих стран об отмене ограничений на поездки.
"Решения должны быть приняты к началу июня, иначе возобновление маршрута Хельсинки-Рига этим летом может быть затруднено", - считают представители Tallink Grupp.
Как сообщалось ранее, в этом году по маршруту Рига-Стокгольм паромный оператор Tallink Grupp не перевез ни одного пассажира.
Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом Tallink начал в 2006 году. Прерванные из-за пандемии регулярные рейсы между столицами Латвии и Швеции пока не возобновлены, выполняются только специальные рейсы.
Акции Tallink Grupp включены в официальный список Таллиннской фондовой биржи. Крупнейшим акционером предприятия является эстонская инвестиционная компания Infortar, которой принадлежит 39% акций Tallink Grupp.