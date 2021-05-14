Пт, 14.05.2021
"Я приведу вам пример из жизни нашего ресторана - многие годы подряд, когда гость резервировал стол, он говорил: "Очень хочу сесть с видом на море, посадите меня туда и туда", но последние полгода было так, что мы говорили: "Извините, но этот мусорник уже занят". Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija
Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija

Pop-up пикник и прогулка ощущений: в Добеле - фестиваль сирени!

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/ Valeria Bold

Сегодня, 14 мая, в Добеле начинается фестиваль сирени, который не состоялся в прошлом году из-за антиковидных ограничений, сообщили агентству LETA в Доме культуры Добеле.

Как отмечают организаторы, Добельский фестиваль сирени - ежегодная традиция. В предыдущие годы фестиваль состоял из концертов различных исполнителей, спортивных мероприятий, творческих мастерских для детей, праздничного шествия и других мероприятий, собирающих много посетителей.

Галерея: Цветение сирени в Добеле (из архивов TVNET)

В 2020 году фестиваль сирени в Добеле впервые за 11 лет не проводился.

С учетом ситуации в стране в этом году праздник сирени в Добельском крае пройдет в новом формате и продлится с 14 мая до 30 мая.

Во время праздника посетители смогут осмотреть наружные инсталляции, принять участие в прогулке ощущений "Лето", pop-up пикнике и в других мероприятиях по всему Добельскому краю.

Галерея: Цветение сирени в Добеле (из архивов TVNET)

Галерея: Цветение сирени в Добеле (из архивов TVNET) 

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