Pop-up пикник и прогулка ощущений: в Добеле - фестиваль сирени!

Как отмечают организаторы, Добельский фестиваль сирени - ежегодная традиция. В предыдущие годы фестиваль состоял из концертов различных исполнителей, спортивных мероприятий, творческих мастерских для детей, праздничного шествия и других мероприятий, собирающих много посетителей.

Галерея: Цветение сирени в Добеле (из архивов TVNET)

В 2020 году фестиваль сирени в Добеле впервые за 11 лет не проводился.

С учетом ситуации в стране в этом году праздник сирени в Добельском крае пройдет в новом формате и продлится с 14 мая до 30 мая.

Во время праздника посетители смогут осмотреть наружные инсталляции, принять участие в прогулке ощущений "Лето", pop-up пикнике и в других мероприятиях по всему Добельскому краю.

Галерея: Цветение сирени в Добеле (из архивов TVNET)