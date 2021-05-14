Не только хостелы: бизнес Риекстса связан и с платформой дезинформации

Общедоступная информация говорит о том, что DecentaSpeak - один из проектов Риекстса.

7 января этого года Facebook заблокировал аккаунт тогдашнего президента США Дональда Трампа. Это произошло на следующий день после того, как сторонники Трампа после наводящих постов в социальных сетях ворвались в здание Капитолия США, чтобы остановить подсчет голосов коллегии выборщиков и официальное признание соперника Трампа Джо Байдена победителем президентских выборов 2020 года. Аккаунты Трампа были заблокированы и на других крупных платформах социальных сетей, на что он пообещал создать свою собственную социальную сеть. В мае 2021 года был запущен сайт, похожий на микроблог, где Трамп публикует свои посты.

​Между тем многие сторонники Трампа присоединились к таким "альтернативным" социальным платформам, как Parler и Gab, с плохой модерацией контента. Считается, что приложение DecentaSpeak в Латвии было создано, следуя этим тенденциям в США.

Однако успех DecentaSpeak весьма скромен.

На момент анализа платформы у нее было всего 1600 пользователей. Тем не менее там зарегистрированы некоторые активисты и "ковид-скептики" из Латвии, которые столкнулись с проверкой фактов или блокировкой аккаунтов в крупных социальных сетях.

DecentaSpeak предлагает функции, аналогичные Facebook. Пользователи могут публиковать контент различного типа (текст, фотографии, видео) и реагировать на контент, размещенный другими пользователями, создавать группы, продавать продукты, рекламировать события и т. д.

Платформа появилась в начале 2021 года. Доменное имя было зарегистрировано 12 января этого года. По данным DecentaSpeak, первый пользователь присоединился 10 февраля. Однако его пользовательская база по-прежнему очень мала - 1618 пользователей, 13 страниц и 16 групп. Обсуждаемые темы очень нейтральны.

Самой популярной стала группа торговли, покупки и обмена товарами - у нее 110 пользователей, но нет постов.

Однако, по данным DFRLab, платформа привлекла ряд интернет-личностей и политических активистов, настроенных против правительства Латвии и вакцинации.

Среди них - активист Валентин Еремеев, депутат Алдис Гобземс, распространители фейковых новостей Ник Эндзиньш и Янис Плявиньш, а также музыкант Андрис Кивич. 1

В августе 2020 года Риекстс посетил YouTube-шоу Кивича No Bullshit Experience, которое в то время спонсировала компания Riga Float. В ходе интервью Риекстс признался, что он - владелец Riga Float.

На платформах DecentaSpeak и Facebook есть несколько свидетельств того, что Риекстс владеет и DecentaSpeak. 26 марта он написал в своем профиле в Facebook, что создал DecentaSpeak для тех, кто "подвергся цензуре Facebook". Позже он написал пользователю DecentaSpeak, который жаловался на отсутствие функциональности платформы: "Все исправим!".

Интересно, что у DecentaSpeak 18 600 подписчиков в Facebook, а в группе новой платформы 56 100 участников. Однако обе существуют и собирают подписчиков с декабря 2016 года, претерпевая различные именные и тематические трансформации. Изначально в них публиковались юмористические изображения и реклама, а в 2018 году в них обсуждались криптовалюты. С 2020 года они были посвящены рекламе Riga Float, а с 22 февраля 2021 года там начала рекламироваться DecentaSpeak.

ФОТО: DFRLab/Facebook

Данные CrowdTangle - инструмента Facebook для анализа аудитории - показывают, что количество подписчиков страницы и группы за последние месяцы снизилось.