"Если у вас есть совесть, я призываю вас явиться в полицию". Начальник Госполиции обратился к Риекстсу

"Произошла ужасная трагедия. Если у вас есть совесть, я призываю вас самостоятельно явиться в полицию. Вы не сможете прятаться долго!" - высказался Рукс, добавив, что у правоохранительных органов есть ряд вопросов, которые они хотят задать Риекстсу.

Ранее полиция призвала всех, у кого есть информация о местонахождении Эрнеста Риекста, звонить по телефонам 22023961 или 110.

Кому принадлежит сгоревший незаконный хостел?

Согласно информации, доступной в различных базах данных, владельцем обеих квартир, где были оборудованы нелегальные хостелы, является юрист, бывший президент ассоциации студентов Рижской юридической высшей школы Андрей Гайлис, однако, согласно данным Государственной инспекции труда (VDI), Гайлис указан как контактное лицо управляющей хостелами компании Hospitality Solutions, а ее представителем значится Арунас Скупейка, имеющий право представлять компанию с 28 декабря 2020 года.

Согласно информации, доступной на сайте Firmas.lv, в 2019 году оборот Hospitality Solutions составил 126 538 евро, а прибыль - 2745 евро. Компания была зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 2840 евро. Единственным владельцем Hospitality Solutions является гражданин Литвы Скупейка.

Розыск Эрнеста Риекстса

Ранее стало известно, что Государственная полиция в связи с произошедшим 28 апреля пожаром разыскивает предпринимателя Эрнеста Риекстса. В полиции не комментировали, имеет ли Риекстс какой-либо статус в уголовном деле, возбужденном полицией.

Риекстс упоминался в прессе как владелец хостелов, управляющий хостелами и "крупнейший владелец хостелов в странах Балтии". Согласно информации Firmas.lv, когда-то он владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не показывают его связи с компаниями или с советами директоров компаний.

Коротко о трагедии

Напомним, во время пожара в нелегальном хостеле на улице Меркеля, 8, погибли восемь человек. Спасатели эвакуировали 24 человека. Из них в больницу в состоянии средней тяжести были доставлены шесть пострадавших. Ранее Пожарно-спасательная служба планировала провести на объекте проверку пожарной безопасности, однако сотрудников службы не впустили. После пожара муниципальные структуры в ходе рейдов обнаружили в Риге еще пять нелегально работающих хостелов.