Кандидатура Шмидре на пост министра экономики не получила поддержки всей коалиции

Против кандидатуры Шмидре возражает один из партнеров коалиции. Против вышеупомянутого кандидата выступило Национальное объединение, которое продолжает поддерживать требование о повторном назначении на этот пост Яниса Витенбергса (Национальное объединение).

Разногласия о том, кто должен занимать пост министра экономики, начались после решения Витенбергса выйти из партии KPV LV и вступить в Национальное объединение.

Как сообщалось ранее, партия KPV LV выдвинула на должность министра экономики своего кандидата - беспартийного предпринимателя Петериса Шмидре.

Как агентству LETA сообщил председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло, в соответствии с коалиционным соглашением премьер-министр должен выдвинуть кандидатуру Шмидре на утверждение в Сейм.

Можвилло отметил, что Шмидре является независимым кандидатом, который не состоит ни в одной из партий, поэтому его выдвижение снимет политическую напряженность. Как к беспартийному министру к нему со своими инициативами сможет обращаться любая из партий коалиции.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел в Национальное объединение.