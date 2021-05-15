Грозы, ливни и град, но не везде: прогноз погоды на субботу
В субботу, 15 мая, в Латгале и восточной части Видземе ожидаются дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
В субботу, 15 мая, в Латгале и восточной части Видземе ожидаются дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются ливни с градом и порывистым ветром.
В западных и центральных регионах Латвии суббота пройдет без осадков, будет светить солнце, а местами на побережье ожидается туман.
Ветер преимущественно слабый, температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов. На побережье будет прохладнее, местами не выше +10 градусов.
В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, появится морской бриз. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, у моря будет примерно на 5 градусов прохладнее.