Грозы, ливни и град, но не везде: прогноз погоды на субботу

Местами ожидаются ливни с градом и порывистым ветром.

В западных и центральных регионах Латвии суббота пройдет без осадков, будет светить солнце, а местами на побережье ожидается туман.

Ветер преимущественно слабый, температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов. На побережье будет прохладнее, местами не выше +10 градусов.