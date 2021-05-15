Сб, 15.05.2021
Идея таможенного оформления - требование не наше, не Службы государственных доходов, не латвийского государства. Данное регулирование инициировал Европейский союз, и оно будет применяться ко всем его членам. Это приведет к большому "падению" заказов во всем мире электронной коммерции. Марцис Вилцанс, председатель правления АS Latvijas Pasts
Марцис Вилцанс, председатель правления АS Latvijas Pasts

ООН сообщила, как должен выглядеть паспорт вакцинации каждой страны. Чего ждать?

ФОТО: Cryptographer/Shutterstock

Агентство Организации объединенных наций Всемирная туристская организация выпустило ряд рекомендаций, в которых излагаются необходимые характеристики паспортов вакцины, сообщает Euronews.

Предложения ООН возникли в связи с приближением лета, тем самым подчеркивая настоятельную необходимость возобновления туризма.

Всемирная туристская организация ООН заявила, что

паспорта вакцинации против Covid-19 в государствах-членах будут бесплатными, общедоступными и недискриминационными.

В рекомендациях говорится, что:

  • данные всех людей должны быть защищены,
  • сертификат должен быть доступен как в цифровой, так и в бумажной форме
  • и что все схемы сертификации должны быть прекращены, если пандемия перестанет считаться чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

В документе подчеркивается, что в отношении вакцинации на международном уровне сильным государствам необходимо достичь высокой степени солидарности с менее благоприятными странами.

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