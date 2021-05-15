ООН сообщила, как должен выглядеть паспорт вакцинации каждой страны. Чего ждать?

Предложения ООН возникли в связи с приближением лета, тем самым подчеркивая настоятельную необходимость возобновления туризма.
Всемирная туристская организация ООН заявила, что
паспорта вакцинации против Covid-19 в государствах-членах будут бесплатными, общедоступными и недискриминационными.
В рекомендациях говорится, что:
- данные всех людей должны быть защищены,
- сертификат должен быть доступен как в цифровой, так и в бумажной форме
- и что все схемы сертификации должны быть прекращены, если пандемия перестанет считаться чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
В документе подчеркивается, что в отношении вакцинации на международном уровне сильным государствам необходимо достичь высокой степени солидарности с менее благоприятными странами.