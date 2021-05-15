ООН сообщила, как должен выглядеть паспорт вакцинации каждой страны. Чего ждать?

Предложения ООН возникли в связи с приближением лета, тем самым подчеркивая настоятельную необходимость возобновления туризма.

паспорта вакцинации против Covid-19 в государствах-членах будут бесплатными, общедоступными и недискриминационными.

В рекомендациях говорится, что:

В документе подчеркивается, что в отношении вакцинации на международном уровне сильным государствам необходимо достичь высокой степени солидарности с менее благоприятными странами.