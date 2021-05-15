Сб, 15.05.2021
Идея таможенного оформления - требование не наше, не Службы государственных доходов, не латвийского государства. Данное регулирование инициировал Европейский союз, и оно будет применяться ко всем его членам. Это приведет к большому "падению" заказов во всем мире электронной коммерции. Марцис Вилцанс, председатель правления АS Latvijas Pasts
Марцис Вилцанс, председатель правления АS Latvijas Pasts

Павлютс сообщил, что вторую прививку при случае могут делать другим препаратом. А так можно? Отвечает эксперт

председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска ФОТО: Paula Čurkste / LETA

В настоящее время нет научных доказательств и в целом не считается желательной вакцинация людей от Covid-19 со смешиванием вакцин от разных производителей, сообщила агентству LЕТА председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

По словам профессора, в настоящее время мало данных об эффективности вакцин и иммунном ответе в случае использования разных вакцин, например, AstraZeneca в качестве первой дозы и Pfizer/BioNTech в качестве поддерживающей вакцины.

"В настоящее время единственное известное экспертам преднамеренное смешивание вакцин для исследовательских целей было в Великобритании", - сказала Завадска, добавив, что реакции вакцинированных в этом случае были более выраженными.

Кроме того, это исследование было направлено на пожилых людей, хотя реакции на вакцины от Covid-19 более выражены у молодых людей. Поэтому Завадска не исключает, что у молодых людей могут быть более выраженные реакции при смешивании вакцин.

Как в остальном мире?

В настоящее время Германия и Франция разрешили смешивать вакцины от разных производителей, но, по словам Завадски, это делается "по разным ненаучным причинам". Пока результатов нет, и все это в основном основано на политических соображениях, пояснила профессор.

Также в настоящее время нет официально утвержденного и принятого подхода, согласно которому в случае смешивания разных вакцин человеку может быть выдан сертификат о вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил журналистам, что, если в Латвии будет нехватка доз вакцины AstraZeneca для второй прививки, могут быть использованы вакцины других производителей.

НАВЕРХ
Back