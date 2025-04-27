Насколько нужны обязательные медицинские осмотры? Мнение сторон

Врачи по охране труда убеждены, что такие осмотры необходимы, так как с их помощью можно не только следить за здоровьем работников, но и своевременно выявлять заболевания. Однако мнения жителей по этому вопросу расходятся, об этом сообщает портал lsm.lv.
В начале апреля группа по сокращению бюрократии сообщила, что в будущем возможно будет уменьшить частоту обязательных медосмотров, чтобы снизить административную нагрузку.
В свою очередь, врачи по охране труда, в том числе представители союза свободных профсоюзов Латвии, резко выступили против такого предложения, так как это может негативно повлиять на состояние здоровья сотрудников.
На данный момент законом установлено, что обязательные медосмотры могут проводиться раз в год, раз в два года или раз в три года - в зависимости от условий труда, что определяет работодатель.
Например, работники пищевой сферы должны проходить обследования чаще, а офисные работники - реже.
Своим опытом прохождения обязательных медицинских осмотров поделилась Илзе. Она работает на территории Рижского аэропорта и для экономии времени проходит медосмотр в ближайшем лечебном учреждении раз в два года.
Илзе считает обязательные медосмотры довольно бессмысленными, так как врачи в указанном учреждении проявляют равнодушное отношение:
"Там это чисто формальность. Пример: там есть все эти якобы врачи, два раза в неделю можно пройти медосмотр. Там есть терапевт, окулист, невролог и так далее. Часто бывает так, что, например, невролога нет, но администратор просто ставит его печать, мол, все в порядке. Я даже невролога не видела. Так уже много лет. Единственное, что мне говорили - окулист посоветовал поменять очки на более сильные", - рассказала Илзе.
Тем не менее за следующие два года Илзе так и не поменяла очки, но при очередной проверке вновь получила допуск к работе с теми же старыми очками.
На вопрос, почему она не проходит медосмотр в другом учреждении, Илзе ответила, что это заведение находится ближе всего и не отнимает много рабочего времени.
Однако известны случаи, когда именно во время медосмотра врач по охране труда заподозрил у работника заболевание, после чего его направили на дополнительные обследования, где было выявлено онкологическое заболевание, успешно вылеченное.
Руководитель Кафедры профессиональных болезней университета им. П. Страдиня Майя Эглите уверена, что для полноценной оценки состояния здоровья работника врачу нужно иметь доступ к его медицинским документам.
"Это обследование проводится для того, чтобы определить, может ли человек выполнять определенную работу и насколько она вредна или опасна для здоровья. Нужно знать, чем он болеет, а это невозможно определить за одну-две минуты.
Я знаю, что часто все проходит формально - если осматривают 100 человек в день, о каком качестве можно говорить? Обязательно должна быть полноценная проверка с анализом документов", - подчеркнула Эглите.
Необходимость обязательных медицинских осмотров подтверждает и старший специалист по охране труда союза свободных профсоюзов Латвии Мартиньш Пужулс.
По его словам, самое главное, чтобы обследования давали реальную информацию о состоянии здоровья работников. Он также отметил, что идею сократить частоту обследований нужно тщательно продумать, чтобы это не навредило самим работникам.
"Для этого должно быть обоснование. Нужно смотреть, что происходит с профессиональными заболеваниями: есть ли у людей проблемы со зрением, с вынужденной позой при сидячей работе. Нельзя менять порядок просто ради административных изменений", - отметил Пужулс.
В свою очередь, врач отделения Центра медицины труда и радиационной медицины Клинической университетской больницы им. Страдиня Йоланта Цируле обратила внимание, что такие проверки - это профилактическая мера, с помощью которой можно улучшить условия труда и адаптировать рабочую среду под здоровье сотрудников. Однако пользу обследования приносят только тогда, когда работник сотрудничает с врачом.
Во время обязательных осмотров у женщин часто выявляется анемия, у мужчин - повышенное давление, в редких случаях - онкологические заболевания, рассказала Цируле.
"Бывают случаи, когда окулист во время осмотра говорит: у вас, случайно, нет сахарного диабета? Может быть, вам стоит провериться, потому что изменены кровеносные сосуды.
Обязательные медосмотры - это инструмент, который может помочь, но работник должен быть честным и открыто рассказывать о своих жалобах", - добавила Цируле.
Согласно исследованию Государственной инспекции труда каждый третий работник готов солгать врачу по охране труда, чтобы сохранить свою работу.
Статистика показывает, что количество новых случаев профессиональных заболеваний с каждым годом растет: если в 2017 году их было около 1300, то в 2024 году уже 2000.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!