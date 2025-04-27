Насколько нужны обязательные медицинские осмотры? Мнение сторон

В начале апреля группа по сокращению бюрократии сообщила, что в будущем возможно будет уменьшить частоту обязательных медосмотров, чтобы снизить административную нагрузку.

В свою очередь, врачи по охране труда, в том числе представители союза свободных профсоюзов Латвии, резко выступили против такого предложения, так как это может негативно повлиять на состояние здоровья сотрудников.

На данный момент законом установлено, что обязательные медосмотры могут проводиться раз в год, раз в два года или раз в три года - в зависимости от условий труда, что определяет работодатель.

Например, работники пищевой сферы должны проходить обследования чаще, а офисные работники - реже.

Своим опытом прохождения обязательных медицинских осмотров поделилась Илзе. Она работает на территории Рижского аэропорта и для экономии времени проходит медосмотр в ближайшем лечебном учреждении раз в два года.

Илзе считает обязательные медосмотры довольно бессмысленными, так как врачи в указанном учреждении проявляют равнодушное отношение: