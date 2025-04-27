Памятник писателю Андрею Упиту в Риге все же сохранят

Ранее решение о переносе памятника было принято в октябре 2024 года, однако в настоящее время никаких действий по его демонтажу не предпринимается.

Изначально скульптор и депутат Рижской думы Иварс Друлле ("За") предложил перевезти памятник на территорию Рижского агентства памятников на улице Барону, где его предполагалось распилить вертикально на две части.

После этого планировалось выбрать новое место в городской среде, где обе части памятника установили бы на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними мог пройти человек.

Согласно задумке Друлле, такое изменение символизировало бы двойственную природу Упита - как позитивную, связанную с его деятельностью писателя, так и негативную, связанную с сотрудничеством с советской властью, а также отражало бы многогранность человеческой натуры в целом.

Однако, поскольку правообладатель авторских прав на памятник больше не согласен на такую трансформацию, сценарий с распилом памятника более не рассматривается.

Велись также переговоры с родственниками Упита о возможном переносе памятника в Скривери, однако родственники от этого предложения отказались.

Если их позиция не изменится, памятник, скорее всего, будет перемещен на временное хранение на улице Барону. Это может произойти в связи с началом реконструкции Дома Конгрессов под концертный зал.

Учитывая, что решение Рижской думы о демонтаже памятника и его трансформации не предусматривало распил памятника, для проведения подобных работ потребуется согласование с наследниками авторских прав, Управлением национального культурного наследия, Советом по памятникам при Рижской думе, а также Консультативным советом по созданию памятников, мемориальных знаков и мест памяти.

Если все вышеупомянутые согласования будут получены, на их основании будет разрабатываться новый проект объекта с новым местом установки, который должен будет пройти официальное утверждение как новый проект памятника в соответствии со строительными нормами, пояснили в думе.