Ринкевич: Латвия и Латгале - неразделимы

Он также подчеркнул, что сегодня это утверждение кажется само собой разумеющимся, однако в 1917 году так было далеко не для всех.

"Именно поэтому решение Первого Латгальского конгресса о присоединении Латгале к латышам Видземе и Курземе в единую нацию и в единую Латвию - это не просто дата в календаре, а историческая веха на пути нашего народа к созданию латвийского государства и национального самосознания", - отметил Ринкевич.

Глава государства подчеркнул, что Латгальский конгресс является бесконечно важной главой в истории становления Латвии как национального и демократического государства, что нашло свое воплощение 18 ноября 1918 года, а также в истории, которую мы продолжаем писать и проживать сегодня.

"А самое главное - это наш рассказ. История нашего государства и история латвийского народа", - добавил Ринкевич.