Ринкевич: Латвия и Латгале - неразделимы

Без Латгале невозможно представить Латвию, так же как и без Латвии невозможно представить Латгале, - отметил Президент Латвии Эдгар Ринкевич, поздравляя с Днем Латгальского конгресса.
Он также подчеркнул, что сегодня это утверждение кажется само собой разумеющимся, однако в 1917 году так было далеко не для всех.
"Именно поэтому решение Первого Латгальского конгресса о присоединении Латгале к латышам Видземе и Курземе в единую нацию и в единую Латвию - это не просто дата в календаре, а историческая веха на пути нашего народа к созданию латвийского государства и национального самосознания", - отметил Ринкевич.
Глава государства подчеркнул, что Латгальский конгресс является бесконечно важной главой в истории становления Латвии как национального и демократического государства, что нашло свое воплощение 18 ноября 1918 года, а также в истории, которую мы продолжаем писать и проживать сегодня.
"А самое главное - это наш рассказ. История нашего государства и история латвийского народа", - добавил Ринкевич.
Он также напомнил, что 27 апреля - это день, когда мы не только вспоминаем и чтим делегатов Первого Латгальского конгресса и их вклад в становление Латвии, но и задумываемся о том, что каждый из нас - в Курземе, Земгале, Видземе, Селии и Латгале - может и должен сделать для более сильного, безопасного и единого латвийского государства и для блага нашего народа.
"Я желаю каждому патриоту Латвии оставаться верным посланию Марии Латгальской: "Единство Латвии!"" - заключил президент.
В воскресенье в 15:00 в Резекне на мемориальной площадке "Latgolys kongresam - 100" состоится официальное мероприятие, посвященное Дню Латгальского конгресса.
Во второй половине дня в 15:30 планируется шествие к памятнику Освобождения Латгалии "Единство Латвии", а в 15:40 - возложение цветов к мемориальным знакам деятелям латгальской культуры.
В мероприятии примут участие министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство"), депутаты Сейма, руководители муниципалитетов, а также епископ Резекненско-Аглонской епархии Янис Булис.
С 2019 года 27 апреля официально отмечается как День Латгальского конгресса.
Именно 26-27 апреля 1917 года в Резекне состоялся Первый Латгальский конгресс, на котором было принято решение о необходимости объединения Латгалии с другими регионами формирующегося латвийского государства, сохраняя право на самоопределение в вопросах языка, церкви, образования, хозяйства и других областях.
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