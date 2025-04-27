КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Лидер "Для развития Латвии" в Елгаве - мастер тонких маневров на заднем сиденье

В марте прошлого года всю Латвию облетела новость о весьма курьезном инциденте с участием тогдашнего председателя думы Елгавского края Мадарcа Ласманиса. Казалось, что его политическая карьера обречена, однако партия "Для развития Латвии" (LA), видимо, считает иначе: Ласманис выдвинут первым номером их списка в Елгавском крае. Более чем странный сигнал.
Год назад было опубликовано видео, на котором во время дистанционного заседания думы ее председатель находился в своем автомобиле и, параллельно ведя заседание, весьма недвусмысленно щупал кого-то в колготках, кто находился на заднем сиденье машины.
Позднее Ласманис оправдывался, утверждая, что на самом деле ничего особенного не произошло, обвинения он отвергал и заявлял о клеветнической кампании. Якобы на заднем сиденье находилась его жена, а значит - все в порядке. Иными словами, он так и не признал свою вину и продолжает считать всех остальных идиотами.
Формально какое-то подобие извинений перед жителями края было, но речь шла не о случившемся по сути, а о том, что он оказался "в ситуации, которую можно интерпретировать по-разному". Хотя лично я, например, не представляю, как еще можно истолковать увиденное на видео.