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КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Лидер "Для развития Латвии" в Елгаве - мастер тонких маневров на заднем сиденье

Перевод: rus.tvnet.lv
Лидер "Для развития Латвии" в Елгаве - мастер тонких маневров на заднем сиденье
Лидер "Для развития Латвии" в Елгаве - мастер тонких маневров на заднем сиденье Фото: TVNET kolāža

В марте прошлого года всю Латвию облетела новость о весьма курьезном инциденте с участием тогдашнего председателя думы Елгавского края Мадарcа Ласманиса. Казалось, что его политическая карьера обречена, однако партия "Для развития Латвии" (LA), видимо, считает иначе: Ласманис выдвинут первым номером их списка в Елгавском крае. Более чем странный сигнал.

Год назад было опубликовано видео, на котором во время дистанционного заседания думы ее председатель находился в своем автомобиле и, параллельно ведя заседание, весьма недвусмысленно щупал кого-то в колготках, кто находился на заднем сиденье машины.

Позднее Ласманис оправдывался, утверждая, что на самом деле ничего особенного не произошло, обвинения он отвергал и заявлял о клеветнической кампании. Якобы на заднем сиденье находилась его жена, а значит - все в порядке. Иными словами, он так и не признал свою вину и продолжает считать всех остальных идиотами.

Формально какое-то подобие извинений перед жителями края было, но речь шла не о случившемся по сути, а о том, что он оказался "в ситуации, которую можно интерпретировать по-разному". Хотя лично я, например, не представляю, как еще можно истолковать увиденное на видео.

Но давайте будем честными, Мадар: мы все видели это видео. Что же ты там делал? Играл в шахматы?

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