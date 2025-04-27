Вс, 27.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

В Риге из Даугавы извлечено тело погибшего

Машина VUGD
Машина VUGD Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 26 апреля, спасатели в Риге извлекли из Даугавы тело погибшего, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Тело было поднято из Даугавы у набережной Генерала Радзиня и передано сотрудникам Государственной полиции.

Кроме того, в тот же день, 26 апреля, вскоре после 13:00, был получен вызов на улицу Балву в Риге, где в квартире на шестом этаже двенадцатиэтажного жилого дома на плите загорелась оставленная без присмотра еда, сгоревшая на площади 0,1 квадратного метра.

До прибытия пожарных, из-за задымления, из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

За прошедшие сутки VUGD всего приняла 51 вызов: 15 - на тушение пожаров, 21 - на проведение спасательных работ и еще 15 - оказались ложными вызовами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх