В Риге из Даугавы извлечено тело погибшего

Тело было поднято из Даугавы у набережной Генерала Радзиня и передано сотрудникам Государственной полиции.

Кроме того, в тот же день, 26 апреля, вскоре после 13:00, был получен вызов на улицу Балву в Риге, где в квартире на шестом этаже двенадцатиэтажного жилого дома на плите загорелась оставленная без присмотра еда, сгоревшая на площади 0,1 квадратного метра.

До прибытия пожарных, из-за задымления, из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

За прошедшие сутки VUGD всего приняла 51 вызов: 15 - на тушение пожаров, 21 - на проведение спасательных работ и еще 15 - оказались ложными вызовами.