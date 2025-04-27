Трамп потребовал бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы

"Договор о нейтралитете и органический закон о @canaldepanama регулируют порядок прохода и стоимость транзита всех судов через наш канал. Нет никаких иных соглашений. Все возможные договоренности заключаются исключительно в рамках этих норм", - написал он.

Ранее в этом месяце министр обороны США Пит Хегсетт во время визита в Панаму также отметил, что Вашингтон стремится достичь договоренности о том, чтобы американские военные корабли могли проходить через канал "первыми и бесплатно".

Панамским каналом в наибольшей степени пользуются суда США и Китая.

До начала атак йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море Суэцкий канал обеспечивал около 10% всей мировой морской торговли.

По данным властей Каира, в прошлом году доходы Египта от Суэцкого канала сократились на 60%, что привело к потерям в размере семи миллиардов долларов.