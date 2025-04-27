Трамп потребовал бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы

Американские суда должны иметь право пользоваться Панамским и Суэцким каналами бесплатно, заявил в субботу, 26 апреля, в своем посте в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
Ранее Трамп уже выражал мнение, что Соединенные Штаты должны контролировать Панамский канал, однако в последнем заявлении он обратил внимание и на стратегически важный Суэцкий канал.
"Американским кораблям - как военным, так и коммерческим - должно быть позволено проходить через Панамский и Суэцкий каналы бесплатно", - написал Трамп.
По его словам, оба эти судоходные маршрута не существовали бы без Соединенных Штатов. Он также добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио немедленно заняться этим вопросом.
В ответ на эти заявления президент Панамы Хосе Рауль Мулино, не упоминая Трампа напрямую, подчеркнул в субботу, что сборы за пользование Панамским каналом регулируются Управлением Панамского канала - автономным органом, который контролирует деятельность водной артерии.
"Не существует никаких соглашений, предусматривающих иное", - заявил Мулино на платформе X.
El Tratado de Neutralidad, la Ley Orgánica de @canaldepanama regulan los tránsitos y costos de éstos, de todas las naves, por nuestro Canal. No hay ningún acuerdo en contrario. La cooperación convenida corresponde a la ACP establecerla con apego a las normas antes dichas.— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 26, 2025
"Договор о нейтралитете и органический закон о @canaldepanama регулируют порядок прохода и стоимость транзита всех судов через наш канал. Нет никаких иных соглашений. Все возможные договоренности заключаются исключительно в рамках этих норм", - написал он.
Ранее в этом месяце министр обороны США Пит Хегсетт во время визита в Панаму также отметил, что Вашингтон стремится достичь договоренности о том, чтобы американские военные корабли могли проходить через канал "первыми и бесплатно".
Панамским каналом в наибольшей степени пользуются суда США и Китая.
До начала атак йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море Суэцкий канал обеспечивал около 10% всей мировой морской торговли.
По данным властей Каира, в прошлом году доходы Египта от Суэцкого канала сократились на 60%, что привело к потерям в размере семи миллиардов долларов.
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