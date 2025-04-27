Видео При строительстве велосипедной дорожки в Кенгарагсе вырубают и повреждают деревья

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Оценивая новый проект велодорожки в Кенгарагсе и пострадавшие деревья, арбористы выражают обеспокоенность, ведь проект уже в процессе реализации, и вмешаться физически невозможно, несмотря на нанесенный ущерб.

"Еще на стадии проектирования нужно было привлечь арбориста. Возможно, перенести велодорожку ближе к проезжей части или приподнять ее над землей. Решения всегда есть. С современными технологиями возможно все", - Дайга Стреле, арборист, преподаватель Булдурского техникума.

В подобной ситуации, когда у деревьев нет защитной зоны, строители чаще всего подходят вплотную к деревьям. Однако каждое корневище важно для дерева. Без корней нет и кроны. Если дерево теряет половину своей корневой системы, его жизненный цикл существенно сокращается, а само дерево становится опасным.

"С наступлением летних бурь и усиления ветров, которые у нас становятся все более частыми и мощными, увеличится риск падения деревьев. Даже если дерево не упадет сразу, его крона начнет отмирать. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но последствия мы увидим. Это приведет к дополнительным расходам для Рижской думы - на обслуживание, контроль и, возможно, устранение последствий". - сказала Дайга Стреле.

Программа обратилась в Рижскую думу по поводу ситуации с деревьями в Кенгарагсе. Там подтвердили, что все поступившие жалобы о повреждении деревьев проверяются, а инспекторы Департамента городского развития осмотрят строительную площадку и сделают выводы о соблюдении необходимых требований, а также установят, были ли допущены нарушения.

В настоящее время разрабатываются государственные стандарты Латвии по защите деревьев, что дает надежду на то, что в будущем жители и арбористы смогут чаще находить компромиссы с инженерами, городским развитием и озеленением.