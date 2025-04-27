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Видео При строительстве велосипедной дорожки в Кенгарагсе вырубают и повреждают деревья

Знак "Велосипедная дорожка"
Знак "Велосипедная дорожка" Фото: Evija Trifanova/LETA

При строительстве велодорожки в рамках проекта пункта мобильности на станции "Шкиротава" в Риге повреждаются деревья, сообщает программа Bez Tabu.

Совсем скоро рижане смогут воспользоваться новой велодорожкой в Кенгарагсе, однако некоторым жителям непонятно, почему ее строят так близко к деревьям.

"Я - хозяйка собаки, и мой пес боится велосипедов, поэтому мне эта идея не нравится. Раньше здесь была дорожка с деревьями и зеленая зона для собак", - рассказала случайная прохожая Ирина.

Елена, которая живет в Кенгарагсе уже 20 лет, также возмущена тем, что страдает зеленая зона у железнодорожной станции "Шкиротава".

"Пилят огромные деревья. Здесь видно, что спилен огромный дуб и две березы. Вырублены все кустарники. И это еще не все! Многим деревьям обрезали корни, чтобы построить тротуар и велодорожку. Как дерево сможет жить, если ему варварски обрубили корни?" - возмущается Елена.

Женщина также заметила, что деревья и кустарники служили как звукоизоляция. По ее мнению, на другой стороне улицы Локомотивес тротуар достаточно широкий, чтобы там могли ужиться и пешеходы, и велосипедисты.

"Эту велодорожку можно было бы устроить на другой стороне улицы! А теперь все вырубают. По крайней мере, деревья защищали нас от шума, а сейчас те, что остались, простоят год-два и погибнут", - уверена Елена, жительница Кенгарагса.

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Оценивая новый проект велодорожки в Кенгарагсе и пострадавшие деревья, арбористы выражают обеспокоенность, ведь проект уже в процессе реализации, и вмешаться физически невозможно, несмотря на нанесенный ущерб.

"Еще на стадии проектирования нужно было привлечь арбориста. Возможно, перенести велодорожку ближе к проезжей части или приподнять ее над землей. Решения всегда есть. С современными технологиями возможно все", - Дайга Стреле, арборист, преподаватель Булдурского техникума.

В подобной ситуации, когда у деревьев нет защитной зоны, строители чаще всего подходят вплотную к деревьям. Однако каждое корневище важно для дерева. Без корней нет и кроны. Если дерево теряет половину своей корневой системы, его жизненный цикл существенно сокращается, а само дерево становится опасным.

"С наступлением летних бурь и усиления ветров, которые у нас становятся все более частыми и мощными, увеличится риск падения деревьев. Даже если дерево не упадет сразу, его крона начнет отмирать. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но последствия мы увидим. Это приведет к дополнительным расходам для Рижской думы - на обслуживание, контроль и, возможно, устранение последствий". - сказала Дайга Стреле.

Программа обратилась в Рижскую думу по поводу ситуации с деревьями в Кенгарагсе. Там подтвердили, что все поступившие жалобы о повреждении деревьев проверяются, а инспекторы Департамента городского развития осмотрят строительную площадку и сделают выводы о соблюдении необходимых требований, а также установят, были ли допущены нарушения.

В настоящее время разрабатываются государственные стандарты Латвии по защите деревьев, что дает надежду на то, что в будущем жители и арбористы смогут чаще находить компромиссы с инженерами, городским развитием и озеленением.

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