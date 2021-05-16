Передача: полиция задержала трех человек по подозрению в мошенничестве с 42% акций Olainfarm
В просочившихся документах говорится о планах получить контрольный пакет акций Olainfarm без согласия наследников, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
В просочившихся документах говорится о планах получить контрольный пакет акций Olainfarm без согласия наследников, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
Вот уже три года идет борьба за контроль над фармацевтическим гигантом Olainfarm. Чешская компания утверждает, что стала крупнейшим акционером предприятия. Однако полиция проводит расследование по подозрению в том, что сделка на самом деле является мошенничеством, и по этому делу задержаны как минимум три человека.
Имеющиеся в распоряжении Nekā personīga документы указывают на то, что Харальд Велмер и Карлис Крастиньш, члены совета Olainfarm, также планировали заполучить акции вместе с чешской компанией.
С 2019 года война наследников Валерия Малыгина была заморожена. Olainfarm контролирует Сигне Балдере-Силдедзе, мать несовершеннолетней Анны Эмилии Малыгиной. Представители остальных наследников - Ирины Малыгиной и Ники Савельевой - пытаются оспорить это в суде, но пока безуспешно. Они хотят продать все свои акции.
Nekā personīga указывает, что каждый наследник напрямую владеет менее 8% акций Olainfarm. Еще 42% принадлежат Olmafarm. Теоретически они принадлежат всем троим наследникам в равных частях, на самом деле все контролировала Милана Белевич, член правления, избранная Балдере-Силдедзе. По решению суда, Белевич могла быть заменена только при согласии всех троих наследников. Месяц назад такой сценарий казался невероятным.
Инвестиционный банкир Карлис Крастиньш и управляющий по делам о неплатежеспособности Харальд Велмер входят в правление Olainfarm, куда они вошли как доверенные лица Балдере-Силдедзе. Они предложили цепочку сделок, в которых они приобретут более 42% акций Olmafarm без согласия других наследников.
Балдере-Силдедзе утверждает, что не приняла это предложение. Опасаясь потери ценных акций, она предложила другим наследникам соглашение о замене Белевич.
Впервые за три года все трое оказались по одну сторону фронта.
Уже после решения наследников Белевич пыталась перевести акции Olainfarm на счет в банке Blue Orange. SEB banka не выполнил свою задачу, и акции остались на месте.
30 апреля в магазин часов Сигне Балдере-Силдедзе прибыли два представителя чешских инвесторов. Они заявили, что являются представителями владельца 42% акций Olainfarm, и дали пару часов, чтобы решить, будет ли Балдере-Силдедзе вместе или против нового акционера.
Передача выяснила, что чехи представили документ от 26 апреля, подписанный Миланой Белевич. Дата важна, потому что это был последний день, когда Белевич была в правлении Olmafarm. С другой стороны, его подписал Войтек Качена, представитель чешской компании Black Duck Invest. Наследники считают, что договор был фиктивным.
На встречу с Каченой пришел Тибор Бокор. Когда несколько часов спустя они садились в самолет в Мюнхен, чехи были задержаны полицией.
Полиция отреагировала очень быстро, и в тот же день эти чешские представители уже были задержаны, но прежде, естественно, было возбуждено уголовное дело и уже были проведены первые следственные действия.
Также сотрудники правоохранительных органов задержали Милану Белевич. Уголовное дело возбуждено по фактам возможного мошенничества в особо крупном размере, подделки документов и злоупотребления полномочиями. Были арестованы акции Olainfarm.
Чехи настаивают на том, что сделка действительна, и требуют доли в Olainfarm. Обещанная цена за них составила 40 миллионов евро. Однако соглашение включает условие, что сумма будет ниже, если чехам придется выкупить доли других наследников в рамках обязательного обратного выкупа акций.
Black Duck Invest зарегистрирована в центре Праги. По тому же адресу находится компания VH Latvia Invest. Она принадлежит Томашу Кршеку и директору Харальду Велмеру.
В Nekā personīga поступили два договора проектов от 15 марта. Они указывают на план передачи акций Olainfarm чешской компании. Его акционерами были бы Black Duck Invest и предприятие Велмера и Крастиньша.
Olmafarm призвала Велмера и Крастиньша покинуть совет Olainfarm.
Они отказываются это сделать, так как только собрание акционеров имеет право увольнять членов совета. Следующее заседание назначено на 18 июня, но из-за пандемии оно может не состояться. В этом случае Olmafarm будет призывать поменять состав совета путем дистанционного голосования.