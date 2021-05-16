Передача: полиция задержала трех человек по подозрению в мошенничестве с 42% акций Olainfarm

Вот уже три года идет борьба за контроль над фармацевтическим гигантом Olainfarm. Чешская компания утверждает, что стала крупнейшим акционером предприятия. Однако полиция проводит расследование по подозрению в том, что сделка на самом деле является мошенничеством, и по этому делу задержаны как минимум три человека.

Имеющиеся в распоряжении Nekā personīga документы указывают на то, что Харальд Велмер и Карлис Крастиньш, члены совета Olainfarm, также планировали заполучить акции вместе с чешской компанией. 17

С 2019 года война наследников Валерия Малыгина была заморожена. Olainfarm контролирует Сигне Балдере-Силдедзе, мать несовершеннолетней Анны Эмилии Малыгиной. Представители остальных наследников - Ирины Малыгиной и Ники Савельевой - пытаются оспорить это в суде, но пока безуспешно. Они хотят продать все свои акции.

Nekā personīga указывает, что каждый наследник напрямую владеет менее 8% акций Olainfarm. Еще 42% принадлежат Olmafarm. Теоретически они принадлежат всем троим наследникам в равных частях, на самом деле все контролировала Милана Белевич, член правления, избранная Балдере-Силдедзе. По решению суда, Белевич могла быть заменена только при согласии всех троих наследников. Месяц назад такой сценарий казался невероятным.

Инвестиционный банкир Карлис Крастиньш и управляющий по делам о неплатежеспособности Харальд Велмер входят в правление Olainfarm, куда они вошли как доверенные лица Балдере-Силдедзе. Они предложили цепочку сделок, в которых они приобретут более 42% акций Olmafarm без согласия других наследников.

Балдере-Силдедзе утверждает, что не приняла это предложение. Опасаясь потери ценных акций, она предложила другим наследникам соглашение о замене Белевич.

Впервые за три года все трое оказались по одну сторону фронта.

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Уже после решения наследников Белевич пыталась перевести акции Olainfarm на счет в банке Blue Orange. SEB banka не выполнил свою задачу, и акции остались на месте.

30 апреля в магазин часов Сигне Балдере-Силдедзе прибыли два представителя чешских инвесторов. Они заявили, что являются представителями владельца 42% акций Olainfarm, и дали пару часов, чтобы решить, будет ли Балдере-Силдедзе вместе или против нового акционера.

Передача выяснила, что чехи представили документ от 26 апреля, подписанный Миланой Белевич. Дата важна, потому что это был последний день, когда Белевич была в правлении Olmafarm. С другой стороны, его подписал Войтек Качена, представитель чешской компании Black Duck Invest. Наследники считают, что договор был фиктивным.

На встречу с Каченой пришел Тибор Бокор. Когда несколько часов спустя они садились в самолет в Мюнхен, чехи были задержаны полицией.

Полиция отреагировала очень быстро, и в тот же день эти чешские представители уже были задержаны, но прежде, естественно, было возбуждено уголовное дело и уже были проведены первые следственные действия.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали Милану Белевич. Уголовное дело возбуждено по фактам возможного мошенничества в особо крупном размере, подделки документов и злоупотребления полномочиями. Были арестованы акции Olainfarm.

Чехи настаивают на том, что сделка действительна, и требуют доли в Olainfarm. Обещанная цена за них составила 40 миллионов евро. Однако соглашение включает условие, что сумма будет ниже, если чехам придется выкупить доли других наследников в рамках обязательного обратного выкупа акций.

Black Duck Invest зарегистрирована в центре Праги. По тому же адресу находится компания VH Latvia Invest. Она принадлежит Томашу Кршеку и директору Харальду Велмеру.

В Nekā personīga поступили два договора проектов от 15 марта. Они указывают на план передачи акций Olainfarm чешской компании. Его акционерами были бы Black Duck Invest и предприятие Велмера и Крастиньша.

Olmafarm призвала Велмера и Крастиньша покинуть совет Olainfarm. 17