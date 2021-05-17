Спикер Сейма Мурниеце начинает визит в Украину

Цель визита - подтвердить солидарность Латвии с Украиной, выразить поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

В Киеве Мурниеце встретится со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым. В рамках визита также запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.

Мурниеце посетит территорию Донецкой области, пострадавшую от военного конфликта, встретится с руководством области в Краматорске и передаст латвийский груз гуманитарной помощи.

Также планируется возложить цветы к мемориалам Неизвестному солдату, жертвам Голодомора и Небесной сотне, посвященному памяти погибших на Майдане.