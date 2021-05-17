Беременным женщинам рекомендуется делать прививку от Covid-19, но в Латвии это делают редко. Почему?

В начале пандемии прозвучало предположение, что у детей и беременных заболевание Covid-19 проходит легко. К сожалению, и опыт Латвии показывает, что это не так. В больнице им. Страдиня, которая также занимается лечением беременных женщин, пострадавших от Covid, несколько женщин уже потеряли малышей на ранней стадии или после 22 недель. Заболевание Covid-19 все чаще стали диагностировать и в Рижском роддоме.

"В сравнении с прошлым годом у нас в пять раз больше заболевших беременных женщин. Конечно, к нам не попадают серьезно заболевшие, но бессимптомных случаев намного больше. А также из Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня к нам приходят вести о беременных в тяжелом состоянии", - рассказывает Санта Маркова, председатель правления Рижского роддома.

"Определенно беременные относятся к группе пациентов высокого риска, если говорить о тяжелом течении Covid. Потому вакцинация - само собой разумеющееся", - говорит Даце Завадска, глава Государственного совета по иммунизации.

Беременным женщинам рекомендуются вакцины производства Pfizer и Moderna. 1

"Беременным мы даем РНК-вакцины, мир имеет опыт работы с ними. То же самое с младенцами. Проблем нет. Никаких дополнительных мер предосторожности не требуется", - отмечает Завадска.

Однако беременные сами очень осторожны, и из десяти, возможно, одна и согласится вакцинироваться. В Латвии в социальных сетях в закрытой группе для мамочек циркулирует новость о беременной женщине, которая потеряла будущего ребенка на шестой день после введения второй дозы вакцины. Однако нигде не сообщалось о столь серьезных побочных эффектах вакцины.

"У меня нет данных, что сообщалось о таких случаях. В Латвии не сообщалось - определенно!" - отмечает Завадска. 1

До сих пор самое крупное исследование о вакцинированных беременных женщинах было проведено в Америке - многие вакцинированные уже выносили и родили малышей.

"Еще в конце апреля было более 130 000 таких беременных, и нет никаких сигналов, что это повлияло на развитие плода или беременную женщину. Кроме того, антитела проходят трансплантацию и помогают защитить малыша от болезни после рождения", - поясняет Маркова.