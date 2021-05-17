Что произойдет с ребенком, если на неделю забрать телефон? Эксперимент в 3Д классе

С начала учебного года преподаватель видит свой класс лишь с экрана компьютера. Кадрия преподает своим третьеклассникам почти все предметы.

Но осенью, когда обучение еще проходило очно, из ее учеников в эксперименте службы новостей LTV согласились поучаствовать 13 из 28 детей.

"Дети сами начали записываться, а затем - выписываться, так как были те, кто записались, а потом поняли, что все же не смогут",

- рассказывает педагог.

"Я очень много смотрю (в телефон), по четыре часа в день", - рассказывает 9-летняя Эвелина. "Мама все время смотрит в телефон, Facebook и по ночам тоже смотрит". В свою очередь, ее одноклассница Элизабете час-два может смотреть, как в YouTube кто-то играет в игру.

Говоря о том, чего больше всего будет хватать в неделе без смартфона, Эдуард признается, что игры Minecraft, поскольку "она стоила 22 евро". В свою очередь, Карлине захочется потанцевать под музыку, но она постарается выдержать.

Ученики и их родители до начала и по окончании эксперимента заполнили анкету, итоги которой позднее подвел психолог.

Что было дальше?

Фактически, у большинства учеников 3Д класса , согласившихся на эксперимент, не было никаких признаков чрезмерного пользования Интернетом, тревожности или агрессии. "Конечно, участвовали на добровольной основе те, кто были смелы и понимали, что, скорее всего, смогут обойтись без Интернета", - сказал профессор Сандра Себре, профессор Латвийского университета и психолог.

"Иногда мне хочется взять устройство, но я выдерживаю и нахожу другие занятия. Когда я на футболе или танцах, все время задумываюсь об этом, но вспоминаю, что нельзя. Потому стараюсь выдержать", - говорил Ральф о том, что чувствовал во время эксперимента. В свою очередь, Мария призналась, что ей не хватало общения с друзьями: "Очень-очень хотелось поговорить с друзьями. И хотелось посмотреть фильм и поиграть в игру Among Us".

Ханна же призналась, что "оказалось, что в действительности было не так трудно, как думала".

Те дети, которые отметили, что им было трудно выдержать неделю без устройств, были теми же детьми, родители которых указали в анкетах признаки гиперактивности.

Та же самая связь - чрезмерное использование Интернета гиперактивными детьми - была выявлена ​​в большом исследовании, в котором приняли участие более тысячи респондентов. Именно у детей с признаками компьютерной зависимости, отказ от экранов на целую неделю вызывает наибольшую тревожность.

"Игры, в которые можно играть в Интернете, очень красочные, в них много движения, там все происходит. Это для детей с гиперактивностью особенно привлекательно", - поясняет Себре. "Так как им сложно просто посидеть, им скучно сидеть и просто слушать, что говорит учитель. Но игры в Интернете - в них есть жизнь, краски, все, что угодно и их это привлекает".