В Эстонии британские военные из-за женщины подрались с местными, вмешалась военная полиция

Глава патрульной службы Раквере Тауно Лемпу рассказал, что вечером 15 мая около 20 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в заведении быстрого питания в Тапа вспыхнула драка между двумя компаниями.

По предварительным данным, там возникло недопонимание между иностранными солдатами, проходящими службу в Эстонии, и местным населением, рассказал начальник патрульной службы. 4

"До приезда полиции на место прибыла военная полиция, которой, чтобы успокоить агрессивного местного мужчину, пришлось надеть на него наручники. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. Мужчину в наручниках освободили и позволили идти своей дорогой. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением. Мы поддерживаем дальнейшие контакты с обеими сторонами, и если выяснится, что у кого-то есть жалобы, полиция дополнительно оценит эти заявления, чтобы решить, есть ли основания для возбуждения дела", - сказал руководитель патруля.

Представитель союзников подтвердил, что инцидент действительно произошел в Тапа, и в нем также участвовали британские военнослужащие. "Инцидент расследуется, и сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло", - кратко прокомментировал представитель союзников.

Virumaa Teataja не знает предыстории описываемых событий, но в прошлом году поступал сигнал о невежливом поведении солдат союзников у озера Поркуни, а на прошлой неделе изданию сообщали, как военнослужащие сил союзников проводили свободное время в раквереском пабе Virma и вели себя шумно и провокативно.

Кроме того, в ноябре прошлого года была опубликована статья, где говорилось, как

пассажиры поезда Таллинн-Раквере стали свидетелями неприятной картины: около двадцати молодых англоговорящих мужчин шумели в поезде, пили алкоголь, и их рвало. 4