Названы участки дорог, на которых может быть введена система контроля средней скорости

Специалисты предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC) оценили и установили приоритетные участки в сети автодорог, где будет оборудована система контроля средней скорости движения. Всего установлено 16 участков, в свою очередь точное число участков, на которых эта система будет оборудована, станет известно после сообщения результатов конкурса. Участки будут оборудованы в приоритетном порядке, соответственно доступному финансированию.
За основу выбора участков принята статистика о ДТП за последние три года, а также общая интенсивность движения, удельный вес грузового транспорта и организация движения (запрет на обгон).
Конечные пункты участков, где предусмотрена установка камер опознавания номерных знаков транспортных средств, указаны ориентировочно, так как фактическое местонахождение будет корректироваться во время установки оборудования в зависимости от технических возможностей.
Как известно, в начале этого года совет Совет по безопасности дорожного движения принял решение направить 700 000 евро для введения контроля за скоростью в сети государственных автодорог. Проект доверено реализовать компании Latvijas Valsts ceļi.
В данный момент ведется работа над подготовкой документации к закупке, получены требования Госполиции и CSDD для решений по введению системы контроля, обе структуры ознакомлены с приоритетным списком и методологией их выбора.
Планируется, что конкурс на разработку подключения электричества для проекта будет объявлен в мае, в свою очередь конкурс на разработку системы контроля скорости и оборудования - в начале лета.
Стоит отметить, что требования и порядок установки технических средств, чтобы производить фиксирование нарушений, не останавливая транспортное средство, установит Кабинет министров, но соответствующие правила еще находятся в стадии разработки.