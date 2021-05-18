Названы участки дорог, на которых может быть введена система контроля средней скорости

За основу выбора участков принята статистика о ДТП за последние три года, а также общая интенсивность движения, удельный вес грузового транспорта и организация движения (запрет на обгон).

Конечные пункты участков, где предусмотрена установка камер опознавания номерных знаков транспортных средств, указаны ориентировочно, так как фактическое местонахождение будет корректироваться во время установки оборудования в зависимости от технических возможностей.

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Как известно, в начале этого года совет Совет по безопасности дорожного движения принял решение направить 700 000 евро для введения контроля за скоростью в сети государственных автодорог. Проект доверено реализовать компании Latvijas Valsts ceļi.

В данный момент ведется работа над подготовкой документации к закупке, получены требования Госполиции и CSDD для решений по введению системы контроля, обе структуры ознакомлены с приоритетным списком и методологией их выбора.

Планируется, что конкурс на разработку подключения электричества для проекта будет объявлен в мае, в свою очередь конкурс на разработку системы контроля скорости и оборудования - в начале лета.