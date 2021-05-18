Герой мемов и TikTok, ругавшийся с историком Соколовым и Глобой. Кто такой Маэстро Понасенков?

Евгений Понасе́нков (род. в 1982 году) - российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, блогер, телеведущий и режиссер. Он также называет себя драматическим тенором, актером, политологом, поэтом, литератором.
В 2000-х Евгений учился на истфаке МГУ, но диплом так и не получил. После этого он писал колонки для разных изданий, вел программы о культуре на телеканалах НТВ и КП-ТВ, а также срежиссировал несколько спектаклей и создал антрепризный театр "Тайна".
Понасенков писал колонки для "Коммерсанта", где сравнивал российскую власть с нацистским режимом. В свою очередь, его статьи публикуются и в гей-журнале "Квир". Там он, например, призывал геев толерантнее относиться к гетеросексуальным людям.
Понасенков также называет себя ведущим специалистом по эпохе Наполеона. Самая популярная из его публицистических работ - "Первая научная история войны 1812 года" по теме истории наполеоновских войн.
Книга была раскритикована представителями академической науки, сообщалось, что два рецензента, указанные в работе, опровергли написание рецензий для этой работы.
С 2013 года на YouTube есть "Канал здравого смысла", где можно найти, например, записи телепередач с участием Понасенкова или его размышления об актуальных событиях в мире. У этого канала более 540 тысяч подписчиков в YouTube. И сам Понасенков, похоже, этот канал не ведет.
В русскоязычном Интернете он известен по прозвищу "Маэстро" и является героем различных мемов. Его образ - самовлюбленный интеллектуал-демагог, который грубо оскорбляет тех, кто ему не нравится, и высказывает противоречивые мнения.
Среди самых известных мемов с ним - "Переиграл и уничтожил" и "Ты пойман за руку, как дешевка". В свою очередь, в фан-сообществе часто используется слово "евгениально", образованное от имени Евгений и наречия "гениально".
"Переиграл и уничтожил"
Фразы Понасенкова настолько завирусились, что видеоблогер и электромузыкант 55x55 опубликовал "песню" со словами Маэстро "Я вас уничтожу". Ролик набрал почти 7 млн просмотров:
Понасенков нередко публикует фрагменты того, как на различных шоу доводит своих оппонентов. В их числе был, например, астролог Павел Глоба:
Но самый популярный мем с Понасенковым в настоящее время - видео с прогулкой Маэстро под песню Ride It в TikTok. На видео он неспешно прогуливается, тем самым отлынивает от домашней работы и избегает обязанностей, прогуливает уроки, не торопится на встречу, хотя его давно ждут - таких ситуаций множество.
14 декабря в России в суде прошли прения сторон по делу Соколова. Историк признался, что убил и расчленил свою бывшую возлюбленную - студентку Анастасию Ещенко. Однако он заявил, что частично за убийство несет ответственность Понасенков, писала "Медуза".
Олег Соколов - автор первой русскоязычной монографии о наполеоновской армии. В 2018 году он подвергся угрозам из-за конфликта с Понасенковым, который обвинил его в плагиате. Через суд Соколову удалось доказать, что он не крал идеи Понасенкова. Осенью этого же года во время судебного разбирательства Соколову стали поступать анонимные угрозы. Так, например, ему писали, что его тело найдут в Неве.
Адвокат Соколова также говорил о том, что убийство студентки спровоцировала та самая длительная травля. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза также подтвердила, что Соколов находился в "длительной психотравмирующей ситуации", из-за чего мог становиться агрессивным. Но в то же время Соколов был признан вменяемым - в момент убийства он контролировал свои действия. Адвокат заявлял, что в ту роковую ночь Соколов смотрел видео Понасенкова, посвященные их вражде.
Я, как всегда, оказался полностью прав. Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ, а меня почти никто не слушал. Теперь получайте!
После ареста Соколова Понасенков ходил на ТВ-шоу и заявлял, что заявлял об опасности Соколова, однако его никто не слушал.
Tjournal обращал внимание на то, что в сентябрьском ролике от 2018 года Понасенков говорил, что требовал у декана истфака СПбГУ уволить Соколова. Просьбу он аргументировал предыдущими обвинениями Соколова в агрессии со стороны студентов и студенток.