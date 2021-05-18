Герой мемов и TikTok, ругавшийся с историком Соколовым и Глобой. Кто такой Маэстро Понасенков?

Кто такой Евгений Понасенков?

Евгений Понасе́нков (род. в 1982 году) - российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, блогер, телеведущий и режиссер. Он также называет себя драматическим тенором, актером, политологом, поэтом, литератором.

В 2000-х Евгений учился на истфаке МГУ, но диплом так и не получил. После этого он писал колонки для разных изданий, вел программы о культуре на телеканалах НТВ и КП-ТВ, а также срежиссировал несколько спектаклей и создал антрепризный театр "Тайна".

Понасенков писал колонки для "Коммерсанта", где сравнивал российскую власть с нацистским режимом. В свою очередь, его статьи публикуются и в гей-журнале "Квир". Там он, например, призывал геев толерантнее относиться к гетеросексуальным людям.

Работа Понасенкова ФОТО: RUS TVNET

Понасенков также называет себя ведущим специалистом по эпохе Наполеона. Самая популярная из его публицистических работ - "Первая научная история войны 1812 года" по теме истории наполеоновских войн.

В книге среди иллюстраций также и фото самого Маэстро ФОТО: RUS TVNET

Книга была раскритикована представителями академической науки, сообщалось, что два рецензента, указанные в работе, опровергли написание рецензий для этой работы.

С 2013 года на YouTube есть "Канал здравого смысла", где можно найти, например, записи телепередач с участием Понасенкова или его размышления об актуальных событиях в мире. У этого канала более 540 тысяч подписчиков в YouTube. И сам Понасенков, похоже, этот канал не ведет.

В русскоязычном Интернете он известен по прозвищу "Маэстро" и является героем различных мемов. Его образ - самовлюбленный интеллектуал-демагог, который грубо оскорбляет тех, кто ему не нравится, и высказывает противоречивые мнения.

Среди самых известных мемов с ним - "Переиграл и уничтожил" и "Ты пойман за руку, как дешевка". В свою очередь, в фан-сообществе часто используется слово "евгениально", образованное от имени Евгений и наречия "гениально".

"Переиграл и уничтожил"

Фразы Понасенкова настолько завирусились, что видеоблогер и электромузыкант 55x55 опубликовал "песню" со словами Маэстро "Я вас уничтожу". Ролик набрал почти 7 млн просмотров:

Понасенков нередко публикует фрагменты того, как на различных шоу доводит своих оппонентов. В их числе был, например, астролог Павел Глоба:

Но самый популярный мем с Понасенковым в настоящее время - видео с прогулкой Маэстро под песню Ride It в TikTok. На видео он неспешно прогуливается, тем самым отлынивает от домашней работы и избегает обязанностей, прогуливает уроки, не торопится на встречу, хотя его давно ждут - таких ситуаций множество.