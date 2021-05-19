Израиль продолжает операцию против ХАМАС, на Западном берегу начались столкновения

На девятый день обострения палестинско-израильского конфликта стороны продолжали обмениваться воздушными ударами. Тем временем на территориях, где живут палестинцы, в том числе на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, начались забастовки, которые сопровождались ожесточенными столкновениями. Противостояние не идет на спад, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня.
Акции протеста и столкновения демонстрантов с израильской полицией состоялись в нескольких районах, населенных арабами, в том числе в Иерусалиме, у Дамасских ворот Старого города.
Министерство здравоохранения Палестинской Автономии сообщает, что во время стычек на Западном берегу, который международное сообщество считает оккупированным, погибли три палестинца - они скончались от огнестрельных ранений. 72 человека ранены, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Израильское командование пока никак не прокомментировало данные о погибших, но в более раннем заявлении говорилось, что израильские солдаты открыли огонь, после того как их обстреляли возле Рамаллы. "Двое солдат были ранены в ноги и доставлены в больницу под наблюдение врачей", - говорится в заявлении.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил, что его правительство намерено продолжить операции против палестинских боевиков в Газе так долго, как это потребуется для обеспечения безопасности израильских граждан.
По его словам, удары, нанесенные по ХАМАС, отбросили группировку на годы назад в плане оснащенности и возможностей. "Наши враги видят, какую цену приходится платить за нападения на нас", - сказал Нетаньяху, выступая во второй половине дня на одной из военно-воздушных баз на юге страны.
Сопровождавшие его журналисты сообщают, что на протяжении всего визита из ближайших населенных пунктов раздавались звуки сирен - по израильской территории велся ракетный обстрел.
Что случилось на границе с Газой?
Во вторник после короткого перерыва Израиль продолжил бомбардировки Газы, а палестинские боевики - ракетные обстрелы израильской территории.
Израиль также закрыл крупный пограничный пункт на границе с Газой после того, как боевики подвергли ракетному и минометному обстрелу южные территории Израиля, при этом погибли двое рабочих из Таиланда и еще 10 человек получили ранения.
По данным министерства здравоохранения Газы, которое контролирует группировка ХАМАС, за девять дней обострения конфликта в секторе убиты по меньшей мере 212 человек, в том числе около 100 женщин и детей. В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщают израильские власти.
Руководство Израиля заявляет, что продолжит операцию, чтобы уничтожить военный потенциал вооруженных отрядов ХАМАС и "Исламского джихада" (организация запрещена в России). Тем временем США и другие мировые державы призывают остановить взаимные обстрелы.
Во вторник утром Израиль открыл крупный пограничный пункт Керем-Шалом, чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи в Газу. ООН приветствовала это решение, но призвала открыть и главный КПП Эрец, чтобы облегчить доступ на палестинские территории работников гуманитарных организаций и грузов.
Однако когда автоколонна с гуманитарными грузами входила в Газу, палестинские боевики начали минометный обстрел. В результате погибли двое граждан Таиланда, работавших на израильской ферме в 14 км от границы, а Израиль вновь закрыл границу. Были также ранены несколько тайских рабочих упаковочного завода на юге Израиля.
Между тем через пропускной пункт Рафах на границе между Египтом и Газой, который не контролируется Израилем, на палестинские территории беспрепятственно вошла автоколонна грузовиков с топливом, продовольствием и медикаментами.
Обмен ударами
На рассвете вторника израильская авиация продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего были разрушены еще два здания, в которых размещались штабы и офисы группировки, заявили в Армии обороны Израиля.
Ракетные обстрелы израильских территорий боевиками ХАМАС и "Исламского джихада" продолжаются. Жители ближайших к сектору Газа городов продолжают часами сидеть в бомбоубежищах.
Двое израильтян убиты, семь ранены в результате ракетного обстрела из Газы прилегающих к анклаву районов, сообщило радио Kan.
Более 50 тыс. палестинцев лишились своих домов из-за авиаударов Израиля, которые разрушили или сильно повредили почти 450 зданий в секторе Газа, сообщили в ООН.
Правозащитная группа Amnesty International заявила, что авиаудары Израиля по жилым зданиям могут быть приравнены к военным преступлениям. "Израильские силы продемонстрировали шокирующее пренебрежение к жизни палестинских мирных жителей, нанеся удары по жилым домам, в результате чего погибли целые семьи", - утверждают в организации.
Израильские власти заявляют, что целями их военных являются боевики и инфраструктура ХАМАС и что прилагаются все усилия для минимизации жертв среди мирного населения.
По данным израильского командования, около 150 человек из всех погибших в Газе были боевиками ХАМАС. Сама группировка информации о жертвах в своих рядах не дает.
47 тыс. палестинцев нашли убежище в 58 школах при ООН в секторе Газа. В ВОЗ опасаются, что из-за тесноты там может начаться вспышка коронавируса. В организации также говорят об отсутствии необходимых лекарств.
Поздно вечером в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция "Страж стен" продолжится столько, сколько будет необходимо для обеспечения безопасности граждан страны.
В телефонном разговоре с Нетаньяху президент США Джо Байден высказался за прекращение огня между сторонами. Это стало первым упоминанием перемирия в официальных заявлениях США с начала обострения конфликта.
Байден также сообщил, что Белый дом ведет переговоры с Египтом и рядом других стран региона с целью выработать план по прекращению насилия.
Пустые призывы?
Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта - самая интенсивная с 2014 года.
По данным израильской армии, за первую неделю конфликта ее авиацией были атакованы 820 различных целей, некоторые по нескольку раз. Для сравнения - за весь прошлый год ударам в Газе подверглись 180 объектов.
Также за первую неделю по территории Израиля было выпущено более 3150 ракет, в то время как за весь 2019 год было зафиксировано 2045 пусков.
Совет Безопасности ООН провел уже несколько экстренных совещаний, но пока ограничился призывами к прекращению огня.
Подозрительный дрон
Рано утром во вторник израильские силы сбили неизвестный дрон, замеченный на границе Израиля и Иордании. Кем и с какой целью был запущен аппарат, израильские военные не сообщают.
Иордания - одна из двух стран Ближнего Востока (наряду с Египтом), уже много лет назад подписавших с Израилем мирное соглашение. Документ был подписан покойным королем Хуссейном в 1994 году. Однако симпатии иорданцев в арабо-израильском конфликте всегда были на стороне палестинцев.