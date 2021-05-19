Ср, 19.05.2021
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Израиль продолжает операцию против ХАМАС, на Западном берегу начались столкновения

ФОТО: BBC News

На девятый день обострения палестинско-израильского конфликта стороны продолжали обмениваться воздушными ударами. Тем временем на территориях, где живут палестинцы, в том числе на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, начались забастовки, которые сопровождались ожесточенными столкновениями. Противостояние не идет на спад, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня.

ФОТО: Reuters

Акции протеста и столкновения демонстрантов с израильской полицией состоялись в нескольких районах, населенных арабами, в том числе в Иерусалиме, у Дамасских ворот Старого города.

Министерство здравоохранения Палестинской Автономии сообщает, что во время стычек на Западном берегу, который международное сообщество считает оккупированным, погибли три палестинца - они скончались от огнестрельных ранений. 72 человека ранены, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Израильское командование пока никак не прокомментировало данные о погибших, но в более раннем заявлении говорилось, что израильские солдаты открыли огонь, после того как их обстреляли возле Рамаллы. "Двое солдат были ранены в ноги и доставлены в больницу под наблюдение врачей", - говорится в заявлении.

Столкновения на Западном берегу ФОТО: EPA

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил, что его правительство намерено продолжить операции против палестинских боевиков в Газе так долго, как это потребуется для обеспечения безопасности израильских граждан.

По его словам, удары, нанесенные по ХАМАС, отбросили группировку на годы назад в плане оснащенности и возможностей. "Наши враги видят, какую цену приходится платить за нападения на нас", - сказал Нетаньяху, выступая во второй половине дня на одной из военно-воздушных баз на юге страны.

Сопровождавшие его журналисты сообщают, что на протяжении всего визита из ближайших населенных пунктов раздавались звуки сирен - по израильской территории велся ракетный обстрел.

Что случилось на границе с Газой?

Во вторник после короткого перерыва Израиль продолжил бомбардировки Газы, а палестинские боевики - ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль также закрыл крупный пограничный пункт на границе с Газой после того, как боевики подвергли ракетному и минометному обстрелу южные территории Израиля, при этом погибли двое рабочих из Таиланда и еще 10 человек получили ранения.

По данным министерства здравоохранения Газы, которое контролирует группировка ХАМАС, за девять дней обострения конфликта в секторе убиты по меньшей мере 212 человек, в том числе около 100 женщин и детей. В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщают израильские власти.

Руководство Израиля заявляет, что продолжит операцию, чтобы уничтожить военный потенциал вооруженных отрядов ХАМАС и "Исламского джихада" (организация запрещена в России). Тем временем США и другие мировые державы призывают остановить взаимные обстрелы.

Пропускной пункт Керем-Шалом ФОТО: Getty Images

Во вторник утром Израиль открыл крупный пограничный пункт Керем-Шалом, чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи в Газу. ООН приветствовала это решение, но призвала открыть и главный КПП Эрец, чтобы облегчить доступ на палестинские территории работников гуманитарных организаций и грузов.

Однако когда автоколонна с гуманитарными грузами входила в Газу, палестинские боевики начали минометный обстрел. В результате погибли двое граждан Таиланда, работавших на израильской ферме в 14 км от границы, а Израиль вновь закрыл границу. Были также ранены несколько тайских рабочих упаковочного завода на юге Израиля.

Между тем через пропускной пункт Рафах на границе между Египтом и Газой, который не контролируется Израилем, на палестинские территории беспрепятственно вошла автоколонна грузовиков с топливом, продовольствием и медикаментами.

Обмен ударами

На рассвете вторника израильская авиация продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего были разрушены еще два здания, в которых размещались штабы и офисы группировки, заявили в Армии обороны Израиля.

Разрушения в Газе ФОТО: Reuters

Ракетные обстрелы израильских территорий боевиками ХАМАС и "Исламского джихада" продолжаются. Жители ближайших к сектору Газа городов продолжают часами сидеть в бомбоубежищах.

Двое израильтян убиты, семь ранены в результате ракетного обстрела из Газы прилегающих к анклаву районов, сообщило радио Kan.

Более 50 тыс. палестинцев лишились своих домов из-за авиаударов Израиля, которые разрушили или сильно повредили почти 450 зданий в секторе Газа, сообщили в ООН.

Удар по Газе ФОТО: Getty Images

Правозащитная группа Amnesty International заявила, что авиаудары Израиля по жилым зданиям могут быть приравнены к военным преступлениям. "Израильские силы продемонстрировали шокирующее пренебрежение к жизни палестинских мирных жителей, нанеся удары по жилым домам, в результате чего погибли целые семьи", - утверждают в организации.

Израильские власти заявляют, что целями их военных являются боевики и инфраструктура ХАМАС и что прилагаются все усилия для минимизации жертв среди мирного населения.

По данным израильского командования, около 150 человек из всех погибших в Газе были боевиками ХАМАС. Сама группировка информации о жертвах в своих рядах не дает.

47 тыс. палестинцев нашли убежище в 58 школах при ООН в секторе Газа. В ВОЗ опасаются, что из-за тесноты там может начаться вспышка коронавируса. В организации также говорят об отсутствии необходимых лекарств.

Разрушенный жилой дом в Ашдоде ФОТО: Getty Images

Поздно вечером в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция "Страж стен" продолжится столько, сколько будет необходимо для обеспечения безопасности граждан страны.

В телефонном разговоре с Нетаньяху президент США Джо Байден высказался за прекращение огня между сторонами. Это стало первым упоминанием перемирия в официальных заявлениях США с начала обострения конфликта.

Байден также сообщил, что Белый дом ведет переговоры с Египтом и рядом других стран региона с целью выработать план по прекращению насилия.

Пустые призывы?

Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта - самая интенсивная с 2014 года.

Пуск ракеты ХАМАС ФОТО: Getty Images

По данным израильской армии, за первую неделю конфликта ее авиацией были атакованы 820 различных целей, некоторые по нескольку раз. Для сравнения - за весь прошлый год ударам в Газе подверглись 180 объектов.

Также за первую неделю по территории Израиля было выпущено более 3150 ракет, в то время как за весь 2019 год было зафиксировано 2045 пусков.

Совет Безопасности ООН провел уже несколько экстренных совещаний, но пока ограничился призывами к прекращению огня.

Подозрительный дрон

Рано утром во вторник израильские силы сбили неизвестный дрон, замеченный на границе Израиля и Иордании. Кем и с какой целью был запущен аппарат, израильские военные не сообщают.

Иордания - одна из двух стран Ближнего Востока (наряду с Египтом), уже много лет назад подписавших с Израилем мирное соглашение. Документ был подписан покойным королем Хуссейном в 1994 году. Однако симпатии иорданцев в арабо-израильском конфликте всегда были на стороне палестинцев.

В 2020 году усилиями тогдашнего президента США Дональда Трампа еще несколько арабских стран нормализовали отношения с Израилем: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко.

Палестинцы расценили такой шаг как предательство.

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