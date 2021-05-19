Израиль продолжает операцию против ХАМАС, на Западном берегу начались столкновения

ФОТО: Reuters

Акции протеста и столкновения демонстрантов с израильской полицией состоялись в нескольких районах, населенных арабами, в том числе в Иерусалиме, у Дамасских ворот Старого города.

Министерство здравоохранения Палестинской Автономии сообщает, что во время стычек на Западном берегу, который международное сообщество считает оккупированным, погибли три палестинца - они скончались от огнестрельных ранений. 72 человека ранены, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Израильское командование пока никак не прокомментировало данные о погибших, но в более раннем заявлении говорилось, что израильские солдаты открыли огонь, после того как их обстреляли возле Рамаллы. "Двое солдат были ранены в ноги и доставлены в больницу под наблюдение врачей", - говорится в заявлении.

Столкновения на Западном берегу ФОТО: EPA

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил, что его правительство намерено продолжить операции против палестинских боевиков в Газе так долго, как это потребуется для обеспечения безопасности израильских граждан.

По его словам, удары, нанесенные по ХАМАС, отбросили группировку на годы назад в плане оснащенности и возможностей. "Наши враги видят, какую цену приходится платить за нападения на нас", - сказал Нетаньяху, выступая во второй половине дня на одной из военно-воздушных баз на юге страны.

Сопровождавшие его журналисты сообщают, что на протяжении всего визита из ближайших населенных пунктов раздавались звуки сирен - по израильской территории велся ракетный обстрел.

Что случилось на границе с Газой?

Во вторник после короткого перерыва Израиль продолжил бомбардировки Газы, а палестинские боевики - ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль также закрыл крупный пограничный пункт на границе с Газой после того, как боевики подвергли ракетному и минометному обстрелу южные территории Израиля, при этом погибли двое рабочих из Таиланда и еще 10 человек получили ранения.

По данным министерства здравоохранения Газы, которое контролирует группировка ХАМАС, за девять дней обострения конфликта в секторе убиты по меньшей мере 212 человек, в том числе около 100 женщин и детей. В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщают израильские власти.

Руководство Израиля заявляет, что продолжит операцию, чтобы уничтожить военный потенциал вооруженных отрядов ХАМАС и "Исламского джихада" (организация запрещена в России). Тем временем США и другие мировые державы призывают остановить взаимные обстрелы.

Пропускной пункт Керем-Шалом ФОТО: Getty Images

Во вторник утром Израиль открыл крупный пограничный пункт Керем-Шалом, чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи в Газу. ООН приветствовала это решение, но призвала открыть и главный КПП Эрец, чтобы облегчить доступ на палестинские территории работников гуманитарных организаций и грузов.