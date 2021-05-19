"Петравича - это "недоразумение" в Сейме": Кайминьш раскритиковал KPV LV

Комментируя возникновение партии KPV LV и последовавший за этим крах, Кайминьш признал, что "создание партии было политическим романтизмом с его стороны".

"Я должен извиниться перед латвийским обществом за то, что не смог проверить людей, которые были рядом со мной, когда мы ходили на выборы".

На последних выборах в Сейм KPV LV получила 16 мест в Сейме, получив поддержку в общей сложности 120 264 избирателей. Последующий роспуск фракции Сейма KPV LV начался вскоре после начала работы 13-го Сейма, когда часть депутатов, представляющих партии, отказалась поддержать правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем.



Бывший основатель партии, покинувший ее список более года назад, заявил, что разочарован отношением министров его партии к Айвару Лембергсу.

"Мне казалось неприемлемым, что единственные министры, которые приехали в Вентспилс, чтобы пожать руку Лембергсу [на церемонии открытия концертного зала "Латвия". - Прим. ред.], были Петравича, Немиро и Гиргенс (три министра, представляющие партию KPV LV). Я всегда подчеркивал, что Лембергс - самое большое несчастье в Латвии.

В тот момент, когда мы вошли в Сейм, оказалось, что ZZS (Союз зеленых и крестьян) в порядке. Как мне объяснить это себе?", - сказал он.



Комментируя исключение Алдиса Гобземcа из партии, тогдашний лидер партии отмечает, что выбор был ясен.

"Тот, кого называли "премьер-министром", у которого все партии были хорошими, главное, чтобы можно было заработать. Мне пришлось исключить его из партии. Конечно", - сказал Кайминьш.

В своей критике работы партии KPV LV Кайминьш был прямолинеен и не скрывал цинизма.

"Я смотрю на это как на длинный анекдот, который выходит каждый день с новым эпизодом. Вчера сообщение Можвилло о блинах, позавчера - сообщение Шмидре, что его помощниками станут Криштопанс и Оярс Кехрис.

Некоторые мои коллеги по партии остались, как трусливые рыбки, которые сейчас плавают, раздутые и притворяются большой рыбой", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, заслуживает ли несостоявшаяся фракция одного из министерских портфелей, Кайминьш однозначно отвечает: "Ни за что!"

"Если говорить о депутатах партии KPV LV, то я считаю, что никто из них не достоин быть в кресле министра.

Рамона Петравича - это недоразумение в Сейме и Кабинете министров", - сказал он.