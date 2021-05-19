Ср, 19.05.2021
У нас впереди серьезные проблемы с обеспечением неотложного потока Алексей Вишняков, специалист RAKUS
Алексей Вишняков, специалист RAKUS

В Сеуле жена посла Бельгии ударила продавщицу: после этого она запросила дипломатический иммунитет

Сеул. Иллюстративное фото. ФОТО: REUTERS/Heo Ran

Жена посла Бельгии в Южной Корее настаивает на своей дипломатической неприкосновенности, чтобы с нее сняли обвинения в избиении сотрудницы магазина, сообщает британская телекомпания BBC.

Согласно видеозаписи, снятой камерой наблюдения, в апреле жена посла ударила сотрудницу магазина одежды в Сеуле.

Сотрудница хотела проверить, выходила ли жена посла из магазина в своей одежде, так как заподозрила, что женщина что-то украла. Между ними возник спор, в результате которого жена посла ударила и толкнула одну из сотрудниц.

В свою очередь, посол Бельгии в Южной Корее уже принес извинения за неприемлемое поведение своей 63-летней жены.

6 мая полиция Сеула допросила жену посла. Однако, поскольку женщина настаивала на своей дипломатической неприкосновенности, ей не было предъявлено никаких обвинений.

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