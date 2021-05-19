В Сеуле жена посла Бельгии ударила продавщицу: после этого она запросила дипломатический иммунитет

Согласно видеозаписи, снятой камерой наблюдения, в апреле жена посла ударила сотрудницу магазина одежды в Сеуле.
Сотрудница хотела проверить, выходила ли жена посла из магазина в своей одежде, так как заподозрила, что женщина что-то украла. Между ними возник спор, в результате которого жена посла ударила и толкнула одну из сотрудниц.
В свою очередь, посол Бельгии в Южной Корее уже принес извинения за неприемлемое поведение своей 63-летней жены.
6 мая полиция Сеула допросила жену посла. Однако, поскольку женщина настаивала на своей дипломатической неприкосновенности, ей не было предъявлено никаких обвинений.