"Никогда не видел, чтобы их благодарили": 5-летний мальчик ходил по городу и раздавал сладости

5-летний Джастин Баумах удивил местных рабочих конфетами и закусками. Он ходил по городу и раздавал угощения полицейским, рабочим, дальнобойщикам и другим работягам, которых встречал на улице.

"Я никогда не видел, чтобы их благодарили. Поэтому это сделал я", - объяснил он свой поступок.

Конечно, малышу помогала его мама: "Если мы не поблагодарим людей, которые каждый день работают, чтобы нам было лучше, их же может однажды не стать", - считает женщина.



Как вам подобный поступок?