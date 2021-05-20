Чт, 20.05.2021
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Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

"Никогда не видел, чтобы их благодарили": 5-летний мальчик ходил по городу и раздавал сладости

Мальчик. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Один маленький мальчик в Лас-Вегасе озабочен тем, чтобы рабочие в это время чувствовали себя оцененными по достоинству. Об этом пишет журнал People.

5-летний Джастин Баумах удивил местных рабочих конфетами и закусками. Он ходил по городу и раздавал угощения полицейским, рабочим, дальнобойщикам и другим работягам, которых встречал на улице. 

"Я никогда не видел, чтобы их благодарили. Поэтому это сделал я", - объяснил он свой поступок. 

Конечно, малышу помогала его мама: "Если мы не поблагодарим людей, которые каждый день работают, чтобы нам было лучше, их же может однажды не стать", - считает женщина. 

Как вам подобный поступок? 

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