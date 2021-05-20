"Никогда не видел, чтобы их благодарили": 5-летний мальчик ходил по городу и раздавал сладости
Один маленький мальчик в Лас-Вегасе озабочен тем, чтобы рабочие в это время чувствовали себя оцененными по достоинству. Об этом пишет журнал People.
Один маленький мальчик в Лас-Вегасе озабочен тем, чтобы рабочие в это время чувствовали себя оцененными по достоинству. Об этом пишет журнал People.
5-летний Джастин Баумах удивил местных рабочих конфетами и закусками. Он ходил по городу и раздавал угощения полицейским, рабочим, дальнобойщикам и другим работягам, которых встречал на улице.
"Я никогда не видел, чтобы их благодарили. Поэтому это сделал я", - объяснил он свой поступок.
Конечно, малышу помогала его мама: "Если мы не поблагодарим людей, которые каждый день работают, чтобы нам было лучше, их же может однажды не стать", - считает женщина.
Как вам подобный поступок?