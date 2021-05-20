Семья подростка, назвавшего Кадырова шайтаном, извинилась на камеру. Дважды

Предыстория

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров Кадыров вел эфир с аккаунта ya_pomoshnik_kra_95 с 6,7 миллионами подписчиков. В ходе него он прочитал один из оставленных под стримом комментариев: "Ты не человек, ты просто шайтан" и, смеясь, начал угрожать комментатору.

"Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И посмотрим, кто из нас шайтан. (...) Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: "Если я умру, помогите моей семье". (...) Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу".

О произошедшем рассказал блогер Тумсо Абдурахманов, опубликовавший фрагмент прямого эфира в своем Telegram-канале.

Извинения

По информации телеканала "Грозный", автор комментария - проживающий в Подмосковье 15-летний выходец из Дагестана. "Пока отец пытается заработать денег для семьи, горе-сын, судя по всему, проводит много времени в соцсетях и пытается там самоутвердиться за счет глупых комментариев", - прозвучало в сюжете. Отец на камеру попросил прощение "за неправильное воспитание 15-летнего сына" и пообещал заняться им всерьез. В это время сам подросток сидел рядом с отцом.

"Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, родня этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения", - на втором видео говорит один из мужчин, представившийся родственником подростка. Всего на этом видео свои извинения приносили пять мужчин-родственников юного дагестанца.

Частая практика