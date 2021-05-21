Журналистку независимого новостного сайта Tut.by Катерину Борисевич обнимает родственник после ее освобождения из тюрьмы в городе Гомель, примерно в 310 км к юго-востоку от Минска, 19 мая 2021 года.

Журналистку независимого новостного сайта Tut.by Катерину Борисевич обнимает родственник после ее освобождения из тюрьмы в городе Гомель, примерно в 310 км к юго-востоку от Минска, 19 мая 2021 года. FOTO: AFP / Scanpix

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - директор института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич. Зачем белорусские власти душат портал TUT.BY? К чему приведет принятие новых законов о противодействии экстремизму и героизации нацизма? Помогут ли ООН и Гаагский суд направить Беларусь на стезю демократии? Что общего между Латвией и Бангладеш?

Власти Беларуси, поднакопившие сил за долгие праздники, на этой неделе оттянулись от души: закрыли один из самых популярных новостных порталов, и приняли законы, легализующие жесткий прессинг инакомыслящих.

Пострадали за правду

То, что журналистам, не желающим танцевать на задних лапках под дудку властей, в Беларуси приходится несладко, давно уже ни для кого не секрет: за решеткой по уголовным делам сидит более 10 человек, только в прошлом году произошло свыше 500 задержаний и 100 арестов, по данным Белорусской ассоциации журналистов. Вина этих людей заключается только в том, что они хорошо выполняли свою работу: делали репортажи с мест событий и при освещении их, как и положено профессионалам, объективно оценивали ситуацию во всех ракурсах.

Но на этот раз власти превзошли сами себя. 18 мая в офис портала TUT.BY нагрянули сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и силовики, в квартирах ряда редакторов и менеджмента прошли обыски, были проведены задержания (на данный момент задержаны 14 сотрудников), а сам сайт решением Мининформ – заблокирован. Кроме того, силовики пришли с обысками в связанные компании - в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by, - информирует Naviny.online.

Сейчас ни сам сайт, ни его зеркала, не работают. С внешним миром TUT.BY связывается через Телеграм, в меру своих сил информируя о том, что же происходит. 4

Должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. "В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки в качестве резидента Парка высоких технологий, государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности", - цитирует Naviny.online официальные причины этого инцидента.

В сюжете на канале ОНТ было озвучено, что в октябре 2019 года компания стала резидентом Парка высоких технологий и в этом статусе получила различные налоговые льготы. Однако, как заявил чиновник Комитета госконтроля Беларуси, все поблажки полагались лишь тем, кто оказывает услуги, используя программное обеспечение собственной разработки, в данном же случае использовалось стороннее ПО, что недопустимо. Так что сумма ущерба, нанесенного государству из-за неуплаченных налогов, исчисляется миллионами долларов США.

В свою очередь, ограничение доступа к ресурсу принято на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со статьей 38 закона о СМИ, в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - гласит официальное сообщение Мининформ.

Убийство свободы слова

Отметим, что TUT.BY – один из влиятельнейших порталов в Беларуси, работающий с 2000 года. Как пишет Naviny.by, в издании трудится около 70 журналистов. По данным Gemius, у TUT.by свыше 3,300 млн уникальных пользователей и охват свыше 62% аудитории страны. Журналистов этого ресурса неоднократно задерживали, арестовывали и отправляли под суд за освещение событий в стране – особенно во время прошлогодних протестов и бесчинств силовиков.

Так, журналистка Катерина Борисевич провела за решеткой полгода. Срок она получила за то, что после скандальной смерти минчанина Романа Бондаренко, раскопала факты, показывающие ложь властей. 4

Молодой мужчина умер в больнице после избиения "неизвестными в штатском и балаклавах": причем во дворе собственного дома. Инцидент произошел из-за того, что на доме висела бело-красно-белая символика в поддержку протестов, а неизвестные, подъехавшие к дому, стали ее снимать: Роман поинтересовался, почему они этого делают – с летальным исходом. После этого ЧП компетентные органы провели расследование, и, как водится, пришли к выводу, что мужчина был пьян, неизвестно с кем подрался, поэтому и умер. Катерина же смогла взять интервью у врача и получить доступ к результатам экспертизы: оказалось, что в крови пострадавшего алкоголя не было вообще. В итоге было возбуждено дело по факту разглашения врачебной тайны и журналистку посадили в тюрьму на 6 месяцев. Врачу тоже впаяли срок.

А в прошлом году TUT.BY, по требованию Министерства информации, был лишен статуса СМИ. Такой наезд властей на ведущий портал страны, вызвал возмущение у всех, кто поддерживает Беларусь на пути к демократии.

Так, лидер оппозиции Светлана Тихановская сравнила действия властей с умышленным убийством.

"Сегодня мы все – свидетели умышленного убийства медиа и независимого портала TUT.by. 4

Он 20 лет исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы. Многие опасались, что так и произойдет, но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами. Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, – это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас – на улицах и в тюрьмах." – цитирует экс-кандидата в президенты ее пресс-служба.

"Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров", - добавила С. Тихановская.

Свое возмущение разгромом свободной прессы выразили и посольство США в Беларуси, и евродепутаты, и ОБСЕ, а за событиями вокруг опальной редакции следят СМИ по всему миру – американские, польские, британские и т.п.

Закрутили гайки

Однако власти на такие мелочи не обращают внимание: мол, собаки лают, а караван идет. Сейчас у правящих есть более важные дела – активно принимаются поправки к нормативным актам, чтобы была правовая база для усиления "национальной безопасности", а проще говоря – борьбы с инакомыслием и попыток подавить даже любые намеки на активные протесты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Портал TUT.BY, незадолго до своего закрытия, подробно разобрал все новшества.

Так, теперь в экстремизме могут обвинить кого угодно – профсоюзы, международные общественные организации и т.п. 4

При этом экстремизмом считается и "распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь." К этому же относится оскорбление и дискредитация органов и представителей власти. А также публичные призывы к организации несанкционированных мероприятий. К экстремистским же материалам можно отнести даже портрет экстремиста, а также символику и атрибутику – включая флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и т.п.

Что касается реабилитации нацизма, то бороться с героизацией нацистских преступников и их пособников будут всеми способами, в том числе и при помощи гражданского и патриотического воспитания молодежи и формирования у граждан духовно-нравственных ценностей. Ну и структуры МВД и КГБ подсобят.

Также, как сообщает Deutsche Welle, А. Лукашенко подписал документ "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларуси". Указывается, что силовики, при пресечении массовых беспорядков, могут применять оружие, физическую силу, боевую и специальную технику. При этом - не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оное осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов.

При задержании граждан их разрешено обыскивать, а также силовики вправе запретить видеозапись и фотосъемку событий и того, как красиво работает ОМОН и прочие подобные структуры.

В Гааге разберутся

Однако демократическая общественность тоже не сидит, свесив лапки. Как сообщает немецкая волна, 19 мая в Палату досудебных слушаний Международного уголовного суда был подан пакет документов с требованием начать уголовное преследование по фактам преступлений, совершенных руководством Беларуси за последние несколько лет. В основном речь идет о белорусах, которые из-за давления властей были вынуждены эмигрировать из страны.

Материалы подали четыре общественные организации: Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds. В пакете – сотни личных историй пострадавших от режима, которые были вынуждены покинуть отчий дом и теперь мучаются от тоски по родине в эмиграции. Среди них – ряд лидеров оппозиции, в том числе Павел Латушко, Светлана Тихановская и другие.

На основании статьи 15 Римского статута, любой человек, группа или организация может предоставить информацию по обвинению в преступлениях или потенциальных преступлениях Международному уголовному суду (МУС). Государства становятся участниками МУС, а преступления, совершенные их гражданами либо на их территории, — подсудными ему, по факту ратификации Римского статута. Однако проблема в том, что Беларусь не подписала и не ратифицировала Римский статут, - пишет Naviny.by.

Тем не менее есть хитрый ход, позволяющий возбудить дело против белорусских властей – благо прецеденты были. 4

Так, в 2019 году суд приступил к рассмотрению дела по народности рохинджа, которые из-за религиозного и социального конфликта, вылившегося в насилие, вынуждены были бежать из Мьянмы в Бангладеш. И хотя Мьянма не ратифицировала Римский статут, дело принято к производству: ибо Бангладеш этот международный документ узаконил.

Так что юрисконсульты оппозиционеров решили провернуть аналогичную схему: роль Мьянмы отводится Беларуси, а вот в качестве Бангладеш выступят Литва, Латвия, Польша и Украина, приютившие белорусских беженцев от "кровавой гэбни". Выгорит ли дело или нет – вопрос весьма спорный, уж очень много в нем нюансов и подводных камней. Но в любом случае, с юридической точки зрения, это будет достаточно интересный сериал.

Параллельно продвигается расследование злоупотреблений режима и по линии ООН. Так, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила о назначении трех экспертов, которые займутся установлением фактов нарушения прав человека в Беларуси после 1 мая 2020 года, - пишет "Белорусский партизан". Экспертами назначены Сюзан Базилли (Канада) и Марко Миланович (Сербия), функции председателя возложены на Карину Москаленко (Россия), которая в свое время была адвокатом российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Ожидается, что промежуточная информация о нарушениях в Беларуси будет доложена на 48-й сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2021 года, а окончательный отчет - на 49-й сессии СПЧ в марте 2022 года.