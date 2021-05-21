Зачем белорусские власти душат портал TUT.BY и что общего между Латвией и Бангладеш?
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RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - директор института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич. Зачем белорусские власти душат портал TUT.BY? К чему приведет принятие новых законов о противодействии экстремизму и героизации нацизма? Помогут ли ООН и Гаагский суд направить Беларусь на стезю демократии? Что общего между Латвией и Бангладеш?
Власти Беларуси, поднакопившие сил за долгие праздники, на этой неделе оттянулись от души: закрыли один из самых популярных новостных порталов, и приняли законы, легализующие жесткий прессинг инакомыслящих.
Пострадали за правду
То, что журналистам, не желающим танцевать на задних лапках под дудку властей, в Беларуси приходится несладко, давно уже ни для кого не секрет: за решеткой по уголовным делам сидит более 10 человек, только в прошлом году произошло свыше 500 задержаний и 100 арестов, по данным Белорусской ассоциации журналистов. Вина этих людей заключается только в том, что они хорошо выполняли свою работу: делали репортажи с мест событий и при освещении их, как и положено профессионалам, объективно оценивали ситуацию во всех ракурсах.
Но на этот раз власти превзошли сами себя. 18 мая в офис портала TUT.BY нагрянули сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и силовики, в квартирах ряда редакторов и менеджмента прошли обыски, были проведены задержания (на данный момент задержаны 14 сотрудников), а сам сайт решением Мининформ – заблокирован. Кроме того, силовики пришли с обысками в связанные компании - в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by, - информирует Naviny.online.
Должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. "В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки в качестве резидента Парка высоких технологий, государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности", - цитирует Naviny.online официальные причины этого инцидента.
В сюжете на канале ОНТ было озвучено, что в октябре 2019 года компания стала резидентом Парка высоких технологий и в этом статусе получила различные налоговые льготы. Однако, как заявил чиновник Комитета госконтроля Беларуси, все поблажки полагались лишь тем, кто оказывает услуги, используя программное обеспечение собственной разработки, в данном же случае использовалось стороннее ПО, что недопустимо. Так что сумма ущерба, нанесенного государству из-за неуплаченных налогов, исчисляется миллионами долларов США.
В свою очередь, ограничение доступа к ресурсу принято на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со статьей 38 закона о СМИ, в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - гласит официальное сообщение Мининформ.
Убийство свободы слова
Отметим, что TUT.BY – один из влиятельнейших порталов в Беларуси, работающий с 2000 года. Как пишет Naviny.by, в издании трудится около 70 журналистов. По данным Gemius, у TUT.by свыше 3,300 млн уникальных пользователей и охват свыше 62% аудитории страны. Журналистов этого ресурса неоднократно задерживали, арестовывали и отправляли под суд за освещение событий в стране – особенно во время прошлогодних протестов и бесчинств силовиков.
Молодой мужчина умер в больнице после избиения "неизвестными в штатском и балаклавах": причем во дворе собственного дома. Инцидент произошел из-за того, что на доме висела бело-красно-белая символика в поддержку протестов, а неизвестные, подъехавшие к дому, стали ее снимать: Роман поинтересовался, почему они этого делают – с летальным исходом. После этого ЧП компетентные органы провели расследование, и, как водится, пришли к выводу, что мужчина был пьян, неизвестно с кем подрался, поэтому и умер. Катерина же смогла взять интервью у врача и получить доступ к результатам экспертизы: оказалось, что в крови пострадавшего алкоголя не было вообще. В итоге было возбуждено дело по факту разглашения врачебной тайны и журналистку посадили в тюрьму на 6 месяцев. Врачу тоже впаяли срок.
А в прошлом году TUT.BY, по требованию Министерства информации, был лишен статуса СМИ. Такой наезд властей на ведущий портал страны, вызвал возмущение у всех, кто поддерживает Беларусь на пути к демократии.
Так, лидер оппозиции Светлана Тихановская сравнила действия властей с умышленным убийством.
Он 20 лет исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы. Многие опасались, что так и произойдет, но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами. Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, – это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас – на улицах и в тюрьмах." – цитирует экс-кандидата в президенты ее пресс-служба.
"Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров", - добавила С. Тихановская.
Свое возмущение разгромом свободной прессы выразили и посольство США в Беларуси, и евродепутаты, и ОБСЕ, а за событиями вокруг опальной редакции следят СМИ по всему миру – американские, польские, британские и т.п.
Закрутили гайки
Однако власти на такие мелочи не обращают внимание: мол, собаки лают, а караван идет. Сейчас у правящих есть более важные дела – активно принимаются поправки к нормативным актам, чтобы была правовая база для усиления "национальной безопасности", а проще говоря – борьбы с инакомыслием и попыток подавить даже любые намеки на активные протесты.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Портал TUT.BY, незадолго до своего закрытия, подробно разобрал все новшества.
При этом экстремизмом считается и "распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь." К этому же относится оскорбление и дискредитация органов и представителей власти. А также публичные призывы к организации несанкционированных мероприятий. К экстремистским же материалам можно отнести даже портрет экстремиста, а также символику и атрибутику – включая флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и т.п.
Что касается реабилитации нацизма, то бороться с героизацией нацистских преступников и их пособников будут всеми способами, в том числе и при помощи гражданского и патриотического воспитания молодежи и формирования у граждан духовно-нравственных ценностей. Ну и структуры МВД и КГБ подсобят.
Также, как сообщает Deutsche Welle, А. Лукашенко подписал документ "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларуси". Указывается, что силовики, при пресечении массовых беспорядков, могут применять оружие, физическую силу, боевую и специальную технику. При этом - не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оное осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов.
При задержании граждан их разрешено обыскивать, а также силовики вправе запретить видеозапись и фотосъемку событий и того, как красиво работает ОМОН и прочие подобные структуры.
В Гааге разберутся
Однако демократическая общественность тоже не сидит, свесив лапки. Как сообщает немецкая волна, 19 мая в Палату досудебных слушаний Международного уголовного суда был подан пакет документов с требованием начать уголовное преследование по фактам преступлений, совершенных руководством Беларуси за последние несколько лет. В основном речь идет о белорусах, которые из-за давления властей были вынуждены эмигрировать из страны.
Материалы подали четыре общественные организации: Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds. В пакете – сотни личных историй пострадавших от режима, которые были вынуждены покинуть отчий дом и теперь мучаются от тоски по родине в эмиграции. Среди них – ряд лидеров оппозиции, в том числе Павел Латушко, Светлана Тихановская и другие.
На основании статьи 15 Римского статута, любой человек, группа или организация может предоставить информацию по обвинению в преступлениях или потенциальных преступлениях Международному уголовному суду (МУС). Государства становятся участниками МУС, а преступления, совершенные их гражданами либо на их территории, — подсудными ему, по факту ратификации Римского статута. Однако проблема в том, что Беларусь не подписала и не ратифицировала Римский статут, - пишет Naviny.by.
Так, в 2019 году суд приступил к рассмотрению дела по народности рохинджа, которые из-за религиозного и социального конфликта, вылившегося в насилие, вынуждены были бежать из Мьянмы в Бангладеш. И хотя Мьянма не ратифицировала Римский статут, дело принято к производству: ибо Бангладеш этот международный документ узаконил.
Так что юрисконсульты оппозиционеров решили провернуть аналогичную схему: роль Мьянмы отводится Беларуси, а вот в качестве Бангладеш выступят Литва, Латвия, Польша и Украина, приютившие белорусских беженцев от "кровавой гэбни". Выгорит ли дело или нет – вопрос весьма спорный, уж очень много в нем нюансов и подводных камней. Но в любом случае, с юридической точки зрения, это будет достаточно интересный сериал.
Параллельно продвигается расследование злоупотреблений режима и по линии ООН. Так, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила о назначении трех экспертов, которые займутся установлением фактов нарушения прав человека в Беларуси после 1 мая 2020 года, - пишет "Белорусский партизан". Экспертами назначены Сюзан Базилли (Канада) и Марко Миланович (Сербия), функции председателя возложены на Карину Москаленко (Россия), которая в свое время была адвокатом российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Ожидается, что промежуточная информация о нарушениях в Беларуси будет доложена на 48-й сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2021 года, а окончательный отчет - на 49-й сессии СПЧ в марте 2022 года.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Директор института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич
О Tut.by
Пока еще рано говорить, что Tut.by полностью закроют. Может быть несколько сценариев. Возможно, сайт продолжит работу, но не в политическом формате – такие новости исключат из повестки, и он будет работать как коммерческий проект, пишущий о светской жизни и т.п. Все, что сейчас происходит – это часть стратегии, которую власти называют наведением порядка в информационном поле. Ситуация сейчас такая в Беларуси сложилась, после событий 2020 года, что уровень доверия к негосударственным СМИ выше примерно в 2 раза, чем к государственным и их влияние на умы тоже существенно выше. Власти пытались исправить эту ситуацию через дополнительные инвестиции в медийное пространство, в новых звезд и т.п. Но в итоге пришли к тому, что проще попытаться закрыть конкурентов, репрессировать часть журналистского сообщества, усложнить деятельность альтернативных политических проектов. Именно так и выглядят действия властей в отношении Tut.by. То, что самый популярный портал – негосударственный, они рассматривают как угрозу. Конечно, там было достаточно информации, связанной с протестами, но сам портал работал по стандартам качественной журналистики, там не было каких-то призывов, рекламы политических сил и т.п.
Последний раз такие крупные и влиятельные медиа у нас закрывали где-то в конце 90-х – начале двухтысячных годов, 20 лет назад. После этого властям удалось установить контроль над медийным пространством – были независимые медиа, но они работали в своей нише, охватывая не более 20-30% населения. Поэтому не было необходимости их закрывать. Государство упустило тот момент, когда в информационном пространстве стали доминировать независимые СМИ. Было много попыток исправить ситуацию, еще до выборов 2020 года, но сейчас власти расписались в полной неспособности как-то решить этот вопрос, не устраняя конкурентов.
Власти, конечно, не смогут уничтожить все независимые медиа, скорее всего, они хотят вернуть ту ситуацию, какой она была 10-15 лет назад, когда государственные СМИ контролировали большую часть аудитории, а оппозиционные и альтернативные медиа - не более 20-30%. Задача властей – оставить независимым СМИ лишь узкий коридор, отвоевав большую часть аудитории и снизив информированность населения альтернативной информацией. Так что основные удары могут быть нанесены по наиболее популярным ресурсам.
О новых законах
Если говорить о противодействии экстремизму и разрешению на использование оружия для подавления протестов, то, по большому счету, этой группой законов просто легализовано то, что у нас и так происходило последние 8 месяцев. Просто это делалось на основании устных приказов, каких-то инструкций, секретных указов президента и т.п. – т.е. документов, которые открыто не публикуются. Все это у нас уже было и сами законы мало что меняют. Единственное, что сейчас силовики будут себя чувствовать более уверенно, потому что они защищены как бы законом и если, через несколько лет, будут рассматриваться их дела в судах, у них будет аргумент, что они действовали по закону. Хотя за то, что они творили до принятия этих законов, есть все основания для привлечения их к ответственности.
Что касается реабилитации нацизма, то это чисто пропагандистский закон. Его основная задача – сместить нарратив. Потому что, когда начались события после августа 2020 года, то как раз лейбл "фашисты", сравнение с СС и гестапо стал закрепляться за самим Лукашенко и его сторонниками. И уже с весны этого года идет такая массированная работа над тем, чтобы называть фашистами протестующих и оппозицию. Но есть много и смешных вещей.
Например, если судить по словам нашего генерального прокурора Шведа, то он говорит о том, что за реабилитацию нацизма будут привлекаться бойцы польской Армии Крайовой, но, как известна, Армия Крайова всю войну воевала против нацистов и была частью антигитлеровской коалиции. Так что все непродуманно и глупо. Основная задача – не юридически правильно все обосновать, а провести пропагандистскую кампанию. Сейчас, например, раскручивается дело о геноциде против белорусского народа – Минск намерен представить в международный трибунал доказательства геноцида белорусов в годы Второй мировой войны. Хотят привлечь к этому публичное внимание и даже провести какие-то показательные судебные процессы. Кто-то подсказал нашим руководителям такую гениальную идею. Пока же это с научной точки зрения выглядит смешно немного.
В итоге будут называть нацистами всех своих политических оппонентов, проводя какие-то параллели между протестами и фашистами, нацистами, коллаборантами. Могут под это возбудить уголовные дела и кого-то посадить. Например, у нас было возбуждено дело против художника, который написал портрет участника движения сопротивления, который воевал против советов после Второй мировой войны, а во время войны служил в оккупационной администрации. Такую же статью хотят пришить тем, кто хотел увековечить память солдат Армии Крайова.
О протестном движении
Протесты носят непубличный характер, так как репрессивные действия властей привели к тому, что в уличном форме или в какой-либо другой публичной форме протест невозможен. У нас уже десятки тысяч людей привлекали к административной ответственности, просто за то, что кто-то цветы возложил к месту гибели, налагаются огромные штраф, отправляют под административный арест. Уже как минимум 2 тысяч уголовных дел возбуждено. Так что, хотя протестные настроения остаются очень высокими, публично это не проявляется. Но если будут какие-то триггеры, или экономические, или ошибки властей, их слабость, они могут привести к новому всплеску. Но в ближайшие месяцы это маловероятно, так как, наоборот, идет активизация и мобилизация со стороны властей, они все больше подавляют любые проявления гражданской активности.
Если говорить о предстоящих местных выборах, то мы не знаем, какие будут условия для электоральной компании. Поэтому ничего прогнозировать здесь невозможно. Если будет возможность для какой-то агитации и для какой-то оппозиционной активности, то это может быть использовано и вылиться в серьезную мобилизацию под эти лозунги. Но если действия властей будут жесткими против политических оппонентов, то эта кампания утратит какое-либо политическое значение и будет просто обычной административной процедурой, на фоне массовых фальсификаций, отказа в регистрации оппозиционных кандидатов и т.п.
О деятельности С. Тихановской и переговорах
Возможности для деятельности Светланы Тихановской, конечно, ограниченны, так как против нее возбуждены уголовные дела, она не может приехать в страну. Если говорить о ее работе в плане международной повестки, привлечения внимания к белорусскому вопросу, задействования международных механизмов для воздействия на власть, то большинство из возможных инструментов используется. Хотя, надо понимать, что это только часть того, что может привести к каким-то позитивным изменениям.
Ситуация, которая сейчас сложилась в Беларуси, создает значительные издержки, в том числе и для самой власти. Тут стоит вопрос о том, насколько будут готовы власти пойти на какую-то деэскалацию конфликта и на диалог с обществом и альтернативными политическими силами. Конечно, это возможно, потому что давление внутреннее только растет, накапливается ком экономических проблем. Но пока у властей есть какой-то ресурс, чтобы силовыми методами удерживать ситуацию. По крайней мере в краткосрочной перспективе они выбрали эту стратегию.