Его "Мармеладный дом" рвет TikTok. Любимчик девушек Иван Ржевский - кто он?

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Чем известен?

Ржевский (ник в соцсетях - HOLIDAYBOY/xoxolidayboy) стал знаменит, публикуя свои скетчи на жизненные темы в TikTok.

С июля 2020 года по весну 2021-го Иван он был участником TikTok-коммьюнити The Splash. В объединении отмечают, что его блогеры делают упор на качество контента, а не на его количество.

Многих поклонников в Иване привлекла его внешность - тиктокер выделяется яркими и модными образами, эпатажными и даже провокационными костюмами, макияжем и укладкой.

Однако многие пользователи не раз в комментариях отмечали, что именно голос Вани привлек их. С этим трудно поспорить:

Музыка

Говоря о голосе, закономерно, что Иван активно увлекается музыкой. Так, в апреле прошлого года он выпустил песню "Летально" и несколько совместных треков с другими блогерами или тиктокерами.

В феврале 2021-го вышел сингл "Помоги".

А уже в апреле этого года Ржевский представил новый трек "Мармеладный дом": его сниппет (фрагмент песни) используется уже в десятках тысяч роликов в TikTok.

@xolidayboy Если у меня поехала kукуха, тогда пускай и у всего мира поедет.«МАРМЕЛАДНЫЙ ДОМ» уже на следующей неделе ! @sergeypolyak @karabeys.ex ♬ МАРМЕЛАДНЫЙ ДОМ - Иван Ржевский

"В ближайшем будущем исключительно музыка в приоритете. В планах очень много крутых вещей в музыке и перформансов", - признавался в одном интервью Ваня.

Личная жизнь

Тиктокер родился 2 июня 2000 года, в Севастополе, который он же и называет своим местом силы. Предположительно, настоящая фамилия Ивана - Минаев.

Ржевский крайне мало делится подробностями личной жизни со своим подписчикам. Достоверно пока неизвестно ни о его семье и детстве, ни об отношениях.

В интервью на YouTube-канале SRSLY Иван признался, что из школы его "поперли" за то, что он в нее не ходил и ему было "неинтересно". При этом он отметил, что окончил музыкальную школу.

"Я [в школе] своими высказываниями и общением подчеркивал индивидуальность, а не внешним видом. Позже, когда познакомился с различными субкультурами, безусловно стал одеваться неподобающе для учителей, учеников..." - признался Ржевский, отметив, что увлекался тяжелой музыкой (метала).

Тиктокер популярен как у женской, так и мужской аудитории. Долгое время ходили слухи о том, что Ржевский - нетрадиционной сексуальной ориентации, однако в программе "Свой/чужой" Иван сказал, что он "конечно, натурал".

"Я просто люблю яркие и всякие фактурные вещи - всегда таким был с детства. Но абсолютно толерантен, я человек 21-го века",