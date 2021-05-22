Все равны, но некоторые равнее? Приглашённые гости следили за матчем Латвия - Канада на стадионе

Для хоккейных болельщиков вход в ледовые арены во время чемпионата мира закрыт, так как этого не позволяют действующие эпидемиологические ограничения.

Впрочем, во время матча Латвии и Канады в ложах приглашённых гостей была видна компания людей, у которых нет прямой связи с хоккеем или же их репутация оценивается как неоднозначная.

Labi, ka Jūs, @edgarsrinkevics, un arī Māris Martinsons varēsiet mums pastāstīt, kā tas ir vērot vēsturisku hokeja maču klātienē VIP ložā. Padalieties ar mums! Paldies jau iepriekš!

P.S. Ar 2 metru distances ievērošanu sevi neapgrūtiniet. pic.twitter.com/dL4fzjUUzW — Patiesības Teicējs (@PatiesibasT) May 22, 2021

За матчем в ложе наблюдал посол Канады в Латвии, Литве и Эстонии Кевин Рекс, что вполне логично, а также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Представитель местного правительства Ринкевич на опубликованных агентством LETA фотографиях виден вместе с неоднозначно оцениваемыми в обществе людьми. В ложе находился также обвиняемый в коррупции предприниматель Марис Мартинсонс, которому принадлежит команда Латвийской высшей лиги Mogo/LSPA, обвинённый во взяточничестве, но оправданный судом бывший председатель правления Latvijas dzelzceļš и бывший президент Латвийской хоккейной федерации Угис Магонис.

На фотографиях наглядно видно, что понимание находящихся в ложе мужчин о правильном использовании масок отличаются.

Ринкевич пояснил своё пребывание в "Арена Рига" в Twitter. Он отметил, что был в холле по просьбе бюро премьер-министра.

"Вчера принимал участие в открытии чемпионата мира, на матче Латвии и Канады вместе с послом Канады и командиром военного контингента, протоколированно представляя государство по просьбе бюро премьер-министра", - отметил глава МИД. 13

Vakar piedalījos Pasaules hokeja čempionāta atklāšanā un Latvijas un Kanādas spēlē kopā ar Kanādas vēstnieku un militārā kontingenta komandieri, protokolāri pārstāvot valsti un pēc Ministru prezidenta biroja lūguma — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 22, 2021

В ложе приглашённых гостей находился и легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш, а также бывший защитник сборной Олег Сорокин. Кроме того, за матчем очно наблюдали президент ЛХФ Айгар Калвитис и его сын Карлис, бывший премьер Вилис Криштопанс, бывший менеджер сборной Марис Балдониекс, президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмерс и руководитель организаторов чемпионата Hokeja akadēmija Эдгар Бунцис.

Ситуация сложилась неоднозначная, так как посещать матч было позволено не только людям, напрямую вовлечённым в организацию чемпионата.

Например, части спортивных журналистов TVNET были выданы так называемые "off site" аккредитации, которые не дают возможность попасть на какую-либо из игр в арены. Это означает, что у людей, для которых отражение матча является работой, нет возможности видеть нюансы игры вживую. 13