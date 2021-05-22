Все равны, но некоторые равнее? Приглашённые гости следили за матчем Латвия - Канада на стадионе

Для хоккейных болельщиков вход в ледовые арены во время чемпионата мира закрыт, так как этого не позволяют действующие эпидемиологические ограничения.
Впрочем, во время матча Латвии и Канады в ложах приглашённых гостей была видна компания людей, у которых нет прямой связи с хоккеем или же их репутация оценивается как неоднозначная.
За матчем в ложе наблюдал посол Канады в Латвии, Литве и Эстонии Кевин Рекс, что вполне логично, а также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Представитель местного правительства Ринкевич на опубликованных агентством LETA фотографиях виден вместе с неоднозначно оцениваемыми в обществе людьми. В ложе находился также обвиняемый в коррупции предприниматель Марис Мартинсонс, которому принадлежит команда Латвийской высшей лиги Mogo/LSPA, обвинённый во взяточничестве, но оправданный судом бывший председатель правления Latvijas dzelzceļš и бывший президент Латвийской хоккейной федерации Угис Магонис.
На фотографиях наглядно видно, что понимание находящихся в ложе мужчин о правильном использовании масок отличаются.
Ринкевич пояснил своё пребывание в "Арена Рига" в Twitter. Он отметил, что был в холле по просьбе бюро премьер-министра.
"Вчера принимал участие в открытии чемпионата мира, на матче Латвии и Канады вместе с послом Канады и командиром военного контингента, протоколированно представляя государство по просьбе бюро премьер-министра", - отметил глава МИД.
В ложе приглашённых гостей находился и легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш, а также бывший защитник сборной Олег Сорокин. Кроме того, за матчем очно наблюдали президент ЛХФ Айгар Калвитис и его сын Карлис, бывший премьер Вилис Криштопанс, бывший менеджер сборной Марис Балдониекс, президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмерс и руководитель организаторов чемпионата Hokeja akadēmija Эдгар Бунцис.
Ситуация сложилась неоднозначная, так как посещать матч было позволено не только людям, напрямую вовлечённым в организацию чемпионата.
Например, части спортивных журналистов TVNET были выданы так называемые "off site" аккредитации, которые не дают возможность попасть на какую-либо из игр в арены. Это означает, что у людей, для которых отражение матча является работой, нет возможности видеть нюансы игры вживую.
Конечно, есть возможность следить за удаленными пресс-конференциями, а также получать актуальную информацию, которую в электронном виде присылают организаторы, но в целом в связи с этим возникает вопрос о принципах выделения аккредитаций.