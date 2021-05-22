Сб, 22.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
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Все равны, но некоторые равнее? Приглашённые гости следили за матчем Латвия - Канада на стадионе

Зрители в гостевой ложе на матча Латвия - Канада ФОТО: LETA

За победой сборной Латвии над Канадой в матче открытия чемпионата мира в пятницу на стадионе наблюдали многие известные в обществе люди, у которых нет прямой связи с хоккеем или же их репутация неоднозначна.

Для хоккейных болельщиков вход в ледовые арены во время чемпионата мира закрыт, так как этого не позволяют действующие эпидемиологические ограничения.

Впрочем, во время матча Латвии и Канады в ложах приглашённых гостей была видна компания людей, у которых нет прямой связи с хоккеем или же их репутация оценивается как неоднозначная.

За матчем в ложе наблюдал посол Канады в Латвии, Литве и Эстонии Кевин Рекс, что вполне логично, а также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Представитель местного правительства Ринкевич на опубликованных агентством LETA фотографиях виден вместе с неоднозначно оцениваемыми в обществе людьми. В ложе находился также обвиняемый в коррупции предприниматель Марис Мартинсонс, которому принадлежит команда Латвийской высшей лиги Mogo/LSPA, обвинённый во взяточничестве, но оправданный судом бывший председатель правления Latvijas dzelzceļš и бывший президент Латвийской хоккейной федерации Угис Магонис.

На фотографиях наглядно видно, что понимание находящихся в ложе мужчин о правильном использовании масок отличаются.

Ринкевич пояснил своё пребывание в "Арена Рига" в Twitter. Он отметил, что был в холле по просьбе бюро премьер-министра.

"Вчера принимал участие в открытии чемпионата мира, на матче Латвии и Канады вместе с послом Канады и командиром военного контингента, протоколированно представляя государство по просьбе бюро премьер-министра", - отметил глава МИД.

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В ложе приглашённых гостей находился и легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш, а также бывший защитник сборной Олег Сорокин. Кроме того, за матчем очно наблюдали президент ЛХФ Айгар Калвитис и его сын Карлис, бывший премьер Вилис Криштопанс, бывший менеджер сборной Марис Балдониекс, президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмерс и руководитель организаторов чемпионата Hokeja akadēmija Эдгар Бунцис. 

Ситуация сложилась неоднозначная, так как посещать матч было позволено не только людям, напрямую вовлечённым в организацию чемпионата.

Например, части спортивных журналистов TVNET были выданы так называемые "off site" аккредитации, которые не дают возможность попасть на какую-либо из игр в арены. Это означает, что у людей, для которых отражение матча является работой, нет возможности видеть нюансы игры вживую.

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Конечно, есть возможность следить за удаленными пресс-конференциями, а также получать актуальную информацию, которую в электронном виде присылают организаторы, но в целом в связи с этим возникает вопрос о принципах выделения аккредитаций.

Портал TVNET пока не смог получить пояснения организаторов чемпионата о том, как выбирались люди, получившие особые приглашения на матч.

В свою очередь Госполиция оценит, не были ли нарушены требования эпидемиологической безопасности в "Арена Рига", когда в гостевой ложе сидели известные в обществе люди, сообщает агентство LETA.

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Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила, что полиция оценит, не были ли нарушены эпидемиологические правила, однако за общественным порядком в холлах следит нанятая организаторами чемпионата охрана. Кроме того, круг впускаемых в холл лиц устанавливают организаторы.

Президент ЛХФ Калвитис агентству LETA сказал, что есть несколько критериев, по которым выбираются люди, которые могут посетить игры.

"Об этих лицах могут попросить организаторы, например, тех, кто участвовал в организации чемпионата. Кроме того, игры могут посещать хоккейные функционеры, спонсоры, федерации и другие приглашённые лица. Таков порядок на всех чемпионатах", - указал Калвитис.

Приглашённым гостям, как и другим участникам чемпионата, сделаны тесты на Covid-19, и они могут посещать только те игры, на которые приглашены.

"Нет такого, как на других чемпионатах, что, получив аккредитацию, можно посещать гостевые ложи во время всех матчей. В Риге для получения входной карты каждый раз нужно посещать аккредитационный центр, чтобы убедиться, что у лица отрицательный тест на Covid-19. Больше тех, кто установлен в протоколе Covid-19, никто не впускается," - пояснил Калвитис.

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