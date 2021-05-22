Последние 250 ливов на Земле: вымирающий народ в Латвии борется с забвением

"Я тогда была совсем маленькая. Помню, как услышала язык, который звучал совсем не как латышский. Меня тогда это так удивило, что я навсегда запомнила тот момент. Момент, когда я вдруг ощутила свои корни".

Давно брошенные в лесу лодки в окрестностях поселка Мазирбе напоминают о том, что здесь происходило в советское время ФОТО: Imantsu/Getty Images

На следующий день я одолжил у хозяйки велосипед и отправился к берегу залива, на мыс Колка, где с запада - Балтийское море, а с востока - Рижский залив.

Когда-то здесь, к югу от мыса, в 12 деревнях жили ливы. Теперь в тех местах, где жизнь в свое время била ключом, осталось лишь небольшое количество деревянных домов, огороженных пастбищ, дровяных сараев да горсточка стареющих жителей.

Поселок Мазирбе когда-то был центром ливской культуры. Дорога в его окрестностях вывела меня к прибрежным дюнам, а затем к хвойному лесу. Я углубился в лес по петляющей между деревьями тропинке, и скоро звук прибоя превратился в отдаленный, глухой рокот.

Еще несколько сотен метров пути - и между деревьями, как призраки, стали возникать странные очертания: там каркас лодки, там - ее проломленный нос…

Всё это причудливо вырастало среди зарослей черники, покрытое мхом. Похоже, здесь, в лесу, догнивала маленькая рыболовецкая флотилия.

По словам Тейксмы Побусе, директора культурного центра Мазирбе, это кладбище лодок - горький символ катастрофы, постигшей ливскую общину во время советского правления.

Новая коммунистическая власть запретила коммерческое рыболовство, поставив местных рыбаков перед жестким выбором: либо вступить в местный колхоз, либо искать работу где-то в другом месте.

Остатки деревянного причала в Мазирбе ФОТО: Getty Images

"В давние времена ливы традиционно сжигали старые лодки на берегу моря, - рассказывает Побусе. - Но в советское время выходить на берег было запрещено, потому что это теперь стала пограничная зона. Что же оставалось делать людям? Они бросали старые лодки в лесу".

Рыбаки-ливы предпочли уезжать в города, но не вступать в колхоз. Так ливские деревни опустели. Ливы рассеялись по стране, и результат этого стал для их культуры почти фатальным.

Побусе указала мне на трехцветный флаг на здании центра: "Ливы были рыбаками, а что видит рыбак, когда выходит в море? Зеленый лес, белый песок и синюю воду".

Наличие центра ливской культуры в Колке, профинансированного Евросоюзом, говорит о том, что все же какая-то надежда есть, несмотря на трагическое прошлое общины.

В последние годы к ливской культуре проснулся интерес, который подкрепляют курсы ливского языка и программы, финансируемые правительством Латвии и несколькими иностранными НКО.

Многие из оставшихся ливов осознали: если сейчас не вернуться к языку предков, то можно потерять его навсегда.

Как рассказала мне Маринска, она решила изучать ливский, потому что чувствует - это важная часть ее идентичности.

"Я слышала этот язык ребенком, и он хранится в моей памяти, в моем мозгу, - говорит она. - Я радуюсь, когда кто-то на нем говорит, а я его понимаю. Я горжусь этим. Когда мы поем все вместе [на ливском], это такое эмоциональное переживание!"

Поскольку разговаривать на своем родном языке могут не более 30 нынешних ливов, музыка стала важным способом соприкосновения с древним наследием этого народа. Песни на ливском исполняют несколько народных коллективов и вокальных ансамблей.

Сталтс и его подруга Монта Квятковска, тоже ливка, пытаются вовлечь в это и молодое поколение. Они создали музыкальную группу NeiUm, о которой говорят как о более "авангардном" проекте: "Мы поем на ливском, используя электронные инструменты, добавляя современному звучанию этнические мотивы".

Раз в два года Квятковска организует в Риге фестиваль ливской песни. Как говорит Сталтс, очень важно "делать что-то новое, чтобы наша нация сделала шаг к сохранению себя".

Что Сталтс думает о будущем ливской общины? "Не знаю, как насчет общины, - говорит он, - но в отношении ливов я оптимист. Думаю, все больше и больше людей станут открывать свои ливские корни и понимать, что эта культура важна для них".

... В рижском баре Hāgenskalna Komūna группа NeiUm в один из дней празднования Velu Laiks ("время духов", дни, когда латыши поминают умерших предков) исполняет ливскую народную песню.

В мерцании свечей Сталтс и Квятковска поют тягучие, сладкозвучные куплеты, обращаясь к ливской богине с просьбой взять под защиту души их предков.