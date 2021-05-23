Латвия не как все: сениоров провакцинировали недостаточно, молодежь - опережаем Европу

Латвия - не как все

В Латвии в возрасте от 60 лет провакцинировано больше людей, чем в других группах, но на общем фоне этого недостаточно. В среднем к этой неделе в странах Европы в этой группе провакцинированы почти 75% человек по сравнению с 30% у нас. В возрастной группе старше 80 мы отстаем еще больше от среднего показателя по Европе - там провакцинированы около 80%, в Латвии - ниже 30%.

В целом структура вакцинированных в Латвии выглядит иначе, чем в других странах Европы. Пока в других странах удалось защитить людей, подверженных большей степени риска, в Латвии большую безопасность обеспечивают себе молодые люди -

в возрастной группе 18–24 лет Латвия - даже выше среднего показателя по Европе.

Вакцинация групп риска

Чтобы способствовать вакцинации пожилых людей, в центрах массовой вакцинации по утрам введен час для пожилых людей, когда сениоры могут попасть на вакцинацию вне очереди. Однако встреченные пенсионеры признались, что до сих пор сталкивались с различными препятствиями - они не могли дозвониться на номер 8989, семейные врачи не делали прививку или очередь к ним была слишком большая, а также отсутствовала информация о том, что и как делать.

Минздрав обещает усилить вакцинацию пожилых людей. "Действительно удовлетворительный уровень был бы, если бы мы достигли так называемого коллективного иммунитета в этих возрастных группах - 70% целевой группы.

В возрастной группе, которая лучше всего провакцинирована - от 70 до 79 лет - мы достигли более половины этого целевого показателя.

Но, конечно, чем больше, тем лучше. Потому что вирус все еще циркулирует, и вероятность серьезно заболеть в этих группах несравнимо выше", - признает министр здравоохранения Даниэль Павлютс. По мнению министра, вакцинация других групп также косвенно защищает группы риска.

Отстающий регион

Да и по Латвии не везде все одинаково.

Охват в Латгале по-прежнему очень низкий. В середине мая там были вакцинированы 12,2% населения в возрасте от 16 лет, а, например, в Рижском регионе и Курземе - более 26%.

В Даугавпилсе, где одни из самых низких результатов, говорят, что там, как и в Латгале в целом, не ощущается обещанная информационная кампания, также есть проблемы и с ресурсами, а не только с мотивацией. Например, в центре массовой вакцинации работают те же люди, которые делают прививки и на выезде.

Координатор вакцинации в Даугавпилсе Илона Скринда поясняет: "Если они едут к лежачему, к пяти лежачим пациентам, им потребуется столько же времени, за сколько в центре массовой вакцинации обслужили бы 100-200 человек. Также с коллективами - если они едут в коллектив со 100 заявками, это целый день. Они заявляют, что в тот же день в одном массовом центре обслужили бы 400 человек. Это тоже вызывает медлительность".