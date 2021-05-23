Вс, 23.05.2021
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Иван Ржевский, тиктокер

Латвия не как все: сениоров провакцинировали недостаточно, молодежь - опережаем Европу

Вакцинация в Даугавпилсе. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Несмотря на то, что охват вакцинацией против Covid-19 в Латвии растет и, наконец, достигает более 100 000 введенных доз в неделю, на фоне других европейских стран Латвия выглядит совершенно иначе не только с точки зрения медлительных темпов, но и с точки зрения провакцинированных групп. К примеру, Латвия, в отличие от других стран, не смогла охватить достаточное количество пожилых людей, сообщает программа De Facto.

Латвия - не как все

В Латвии в возрасте от 60 лет провакцинировано больше людей, чем в других группах, но на общем фоне этого недостаточно. В среднем к этой неделе в странах Европы в этой группе провакцинированы почти 75% человек по сравнению с 30% у нас. В возрастной группе старше 80 мы отстаем еще больше от среднего показателя по Европе - там провакцинированы около 80%, в Латвии - ниже 30%.

В целом структура вакцинированных в Латвии выглядит иначе, чем в других странах Европы. Пока в других странах удалось защитить людей, подверженных большей степени риска, в Латвии большую безопасность обеспечивают себе молодые люди -

в возрастной группе 18–24 лет Латвия - даже выше среднего показателя по Европе.

Вакцинация групп риска

Чтобы способствовать вакцинации пожилых людей, в центрах массовой вакцинации по утрам введен час для пожилых людей, когда сениоры могут попасть на вакцинацию вне очереди. Однако встреченные пенсионеры признались, что до сих пор сталкивались с различными препятствиями - они не могли дозвониться на номер 8989, семейные врачи не делали прививку или очередь к ним была слишком большая, а также отсутствовала информация о том, что и как делать.

Минздрав обещает усилить вакцинацию пожилых людей. "Действительно удовлетворительный уровень был бы, если бы мы достигли так называемого коллективного иммунитета в этих возрастных группах - 70% целевой группы.

В возрастной группе, которая лучше всего провакцинирована - от 70 до 79 лет - мы достигли более половины этого целевого показателя.

Но, конечно, чем больше, тем лучше. Потому что вирус все еще циркулирует, и вероятность серьезно заболеть в этих группах несравнимо выше", - признает министр здравоохранения Даниэль Павлютс. По мнению министра, вакцинация других групп также косвенно защищает группы риска.

Отстающий регион

Да и по Латвии не везде все одинаково.

Охват в Латгале по-прежнему очень низкий. В середине мая там были вакцинированы 12,2% населения в возрасте от 16 лет, а, например, в Рижском регионе и Курземе - более 26%.

В Даугавпилсе, где одни из самых низких результатов, говорят, что там, как и в Латгале в целом, не ощущается обещанная информационная кампания, также есть проблемы и с ресурсами, а не только с мотивацией. Например, в центре массовой вакцинации работают те же люди, которые делают прививки и на выезде.

Координатор вакцинации в Даугавпилсе Илона Скринда поясняет: "Если они едут к лежачему, к пяти лежачим пациентам, им потребуется столько же времени, за сколько в центре массовой вакцинации обслужили бы 100-200 человек. Также с коллективами - если они едут в коллектив со 100 заявками, это целый день. Они заявляют, что в тот же день в одном массовом центре обслужили бы 400 человек. Это тоже вызывает медлительность".

Директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс признает, что такая проблема существует, и с июня в Латгале появятся дополнительные ресурсы вакцинации, и поставщик услуг уже выбран. В то же время отмечается, что в Латгале стоит делать акцент на выездную вакцинацию, потому что там люди попросту менее мобильны, даже если бы центры массовой вакцинации могли бы работать на полную мощь постоянно.

Эффект вакцинации

Поскольку общий охват вакцинацией все еще относительно невелик, существенно снизить общую заболеваемость в Латвии пока не удалось. В последние недели cреди пожилых людей количество случаев даже увеличилось, что также свидетельствует об отсутствии охвата в этой группе. Однако в Центре профилактики и контроля заболеваний говорят, что в группах, где уровень вакцинации значительно выше - в медицинских учреждениях и центрах социальной помощи - эффект наблюдается.

Например, в конце прошлого и начале этого года доля заболевших Covid-19, связанных с медицинскими учреждениями, составляла почти 17%, сейчас - 1%.

Это подтверждают и сами больницы, где персонал уже практически не болеет.  В то же время Рижская Восточная клиническая университетская больница не скрывает, что вакцинацию все еще необходимо усиливать даже внутри медицинского учреждения. Здесь привиты 60% персонала: в группе врачей - 75%, а фельдшеров и санитаров - около 50%.

"Медсестры и фельдшеры всегда были в тесном контакте с пациентами, они болели сильнее. Поэтому мы ожидаем, что они смогут возобновить вакцинацию. И, конечно же, придется поработать и самим над собой. Необходимо убедить, потому что есть и врачи - "антипрививочники", и фельдшеры - "антипрививочники", трудно вразумить быть ответственными по отношению к себе, к пациентам, с которыми мы работаем", - говорит заведующий отделением инфекционного надзора больницы Марис Лиепиньш.

Что мешает приблизиться к заветным 70% провакцинированных?  

Чтобы добиться 70% вакцинации населения Латвии, по-прежнему имеет значение и количество имеющихся вакцин. Именно ограниченным количеством вакцин организаторы вакцинации до сих пор оправдывают то, почему не все центры массовой вакцинации работают каждый день. Прогнозы поставок вакцины показывают, что, даже если будут использованы все вакцины вплоть до последней дозы,

в любом случае к середине лета полностью вакцинирована будет лишь треть населения, а получит первую дозу - по крайней мере половина.

Это еще одна причина, почему важно уделять особое внимание группам риска, пожилым людям, для которых вакцинация важнее, и сделать вакцинацию для них более доступной.

Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в мае, по сравнению с мартом и апрелем, все меньше и меньше пожилых людей приходили за вакциной против Covid-19, и большинство пришедших пожилых людей - это те, кто пришел за второй вакциной, поэтому уровень охвата в этой группе по сути особо не расширяется.

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