Звучат призывы запретить полеты над Беларусью и даже исключить хоккеистов страны с ЧМ-2021

"Рейс Ryanair, захваченный сегодня режимом Лукашенко, показывает, что воздушное пространство Беларуси небезопасно, человеческие жизни были под угрозой, а политический оппонент был похищен. Воздушное пространство Беларуси должно быть закрыто для всех международных рейсов", - призвал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Today’s hijacking of #Ryanair flight by Lukashenko regime shows that Belarusian airspace is not safe, people’s lives were put at risk and kidnaping of a political opponent took place. Belarusian airspace must be closed for all international flights. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

Резко отреагировали и официальные лица Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что воздушное пространство Беларуси следует объявить небезопасным для полетов гражданской авиации, запретить самолетам Belavia приземляться в аэропортах ЕС и НАТО, а также провести расследование и наложить санкции на режим Лукашенко.

"Думаю, пора сказать четко - так больше продолжаться не может. Пора перестать разговаривать с [минским] режимом только на языке заявлений и запугивания. Нужны конкретные шаги, которые помогут поменять поведение режима Беларуси, иначе просто придется констатировать, что у нас по соседству находится опасная страна, которая больше не соблюдает не только международные права, но и нормы человеческой морали. Мы не должны с этим мириться, - сказал он журналистам после встречи с министром иностранных дел Габриелисом Ландсбергисом.

Правительство Литвы выступило с заявлением, в котором подчеркивается, что перехват европейского гражданского самолета военной силой является "актом государственного терроризма" против безопасности ЕС и иностранных граждан, белорусского гражданского общества и международной гражданской авиации.

Бывший президент Эстонии Хенрик Тоомас Ильвес был особенно резок в своих мыслях, говоря, что действия Беларуси при похищении самолета беспокоят его даже больше, чем все остальные "ужасы, совершенные убийцами Путина и белорусских властей".

Ранее в Twitter Ильвес призвал запретить авиакомпании Belavia приземляться в аэропортах Евросоюза и НАТО, а также исключить белорусских хоккеистов с чемпионата мира по хоккею.

The @IIHFHockey or International Ice Hockey Federation can and should immediately kick out Belarus from the ongoing World Championship in Riga.



This will hurt the hockey-loving dictator Lukashenka more than anything, showing the immediate effect of state organized terrorism — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) May 23, 2021

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в микроблоге Twitter заявил, что "угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным."

Поверенного в делах Беларуси в Варшаве вызвали в МИД в Варшаве, где его попросили объяснить происшествие, передает TVN24.

Бывший президент Совета Европы, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск признал в Twitter, что авторитарный лидер Беларуси

Александр Лукашенко "стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности".

Он призвал "все европейские правительства и институты немедленно и резко отреагировать" на этот шаг Минска.

Latvija noteikti nevar pieņemt lēmumu par Baltkrievijas izslēgšanu no hokeja čempionāta, bet samainīt izkārtos 🇧🇾 karogus pret baltsarkanajiem gan, manuprāt, mēs varētu. — Kārlis Kadeģis (@KadKarlis) May 23, 2021

Греция, Ирландия, Австрия, Швеция, Франция, Великобритания и другие уже решительно осудили действия Минска.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.