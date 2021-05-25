Небезопасный маневр завершился болезненным столкновением на Рижской окружной дороге

Попавшие в ДТП водители не пострадали, чего не скажешь о машинах. Особенно сильно пострадала Volvo, водитель которой решил объехать пробку и повернул в месте, где это было запрещено. Водитель не был уверен в безопасности маневра и вызвал столкновение, в результате которого автомобиль, похоже, получил не только внешние повреждения, но и структурные. Заднее колесо Volvo также сломано.

ФОТО: Скриншот сюжета программы Degpunktā

Программа Degpunktā на месте происшествия выяснила, что в момент аварии в автомобиле Volvo находились два человека, но, несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, в медицинской помощи не было необходимости. Водитель признает, что был недостаточно осторожен и виноват в столкновении.

Инспектор дорожной полиции Роман Кулибикс также указывает, что авария могла иметь совсем другой исход.

"Слава богу, что нет жертв, потому что вы видели повреждения машин", - рассказал полицейский программе Degpunktā.