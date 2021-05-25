Почти все пособие на ребенка в размере 4000 евро было разыграно в онлайн-казино: депутаты ищут решение

Он отметил, что получил информацию о том, что 85% из 4000 евро, полученных в виде пособия на ребенка, были разыграны в онлайн-казино. Если бы социальные службы знали о такой ситуации, они могли бы отреагировать на нее, например, вовремя узнав от банков о таких случаях, сказал политик.

Юдин отметил, что после получения ответов от ответственных властей будет видно, какое решение может быть принято для обеспечения уважения интересов и прав детей. Затем это можно было бы более подробно обсудить на заседании комиссии.

По предложению Юдина председатель комиссии Артус Кайминьш указал, что комиссия обратится к омбудсмену и ответственным министерствам с просьбой о видении.