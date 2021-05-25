Вт, 25.05.2021
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Из совместного заявления председателей комиссий по иностранным делам по делу об экстренной посадке самолета Ryanair в Беларуси
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Почти все пособие на ребенка в размере 4000 евро было разыграно в онлайн-казино: депутаты ищут решение

Иллюстративное фото ФОТО: Alexander Kirch, Shutterstock.

Необходимо разрешить ситуацию, когда пособие, предназначенное для ребенка, проигрывается в азартных играх в интернете, оценивая полученную информацию о конкретном случае, сказал сегодня, 25 мая, депутат парламента Андрей Юдин (JV) на заседании Комиссии Сейма по правам человека и связям с общественностью.

Он отметил, что получил информацию о том, что 85% из 4000 евро, полученных в виде пособия на ребенка, были разыграны в онлайн-казино. Если бы социальные службы знали о такой ситуации, они могли бы отреагировать на нее, например, вовремя узнав от банков о таких случаях, сказал политик.

Юдин отметил, что после получения ответов от ответственных властей будет видно, какое решение может быть принято для обеспечения уважения интересов и прав детей. Затем это можно было бы более подробно обсудить на заседании комиссии.

По предложению Юдина председатель комиссии Артус Кайминьш указал, что комиссия обратится к омбудсмену и ответственным министерствам с просьбой о видении.

Депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галла (JKP) отметила, что банки теоретически могут видеть электронные покупки людей. По словам политика, Министерство юстиции могло бы представить свое видение введения соответствующих норм, чтобы предотвратить такие ситуации.

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