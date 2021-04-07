Пособие в 500 евро получат и дети, находящиеся в учреждениях опеки

Министр благосостояния Рамона Петравича ранее заявила, что решение о расходовании этих средств учреждения должны принимать, учитывая мнения самих детей. "Эти средства ни в коем случае не должны использоваться для покрытия основных потребностей учреждений, выплаты зарплат, премий или доплат", - подчеркнула министр.