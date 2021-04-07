Пособие в 500 евро получат и дети, находящиеся в учреждениях опеки
Сейм сегодня, 7 апреля, признал срочным и утвердил законопроект о выплате единовременных пособий в размере 500 евро детям, находящимся в учреждениях опеки.
Сейм сегодня, 7 апреля, признал срочным и утвердил законопроект о выплате единовременных пособий в размере 500 евро детям, находящимся в учреждениях опеки.
Единовременная поддержка будет оказана детям, которые находятся:
Министр благосостояния Рамона Петравича ранее заявила, что решение о расходовании этих средств учреждения должны принимать, учитывая мнения самих детей. "Эти средства ни в коем случае не должны использоваться для покрытия основных потребностей учреждений, выплаты зарплат, премий или доплат", - подчеркнула министр.
Пособия будут выплачены в течение 30 дней после получения заявлений от учреждений опеки.
Ранее уже началась выплата единовременных пособий семьям в размере 500 евро на ребенка.