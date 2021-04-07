Ср, 7.04.2021
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Стас Давыдов, блогер
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Пособие в 500 евро получат и дети, находящиеся в учреждениях опеки

Банкнота в 500 евро ФОТО: SIPA/Scanpix

Сейм сегодня, 7 апреля, признал срочным и утвердил законопроект о выплате единовременных пособий в размере 500 евро детям, находящимся в учреждениях опеки.

Единовременная поддержка будет оказана детям, которые находятся:

  • в учреждениях опеки,
  • социальной коррекции,
  • местах заключения.

Министр благосостояния Рамона Петравича ранее заявила, что решение о расходовании этих средств учреждения должны принимать, учитывая мнения самих детей. "Эти средства ни в коем случае не должны использоваться для покрытия основных потребностей учреждений, выплаты зарплат, премий или доплат", - подчеркнула министр.

Пособия будут выплачены в течение 30 дней после получения заявлений от учреждений опеки.

Ранее уже началась выплата единовременных пособий семьям в размере 500 евро на ребенка.

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