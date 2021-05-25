PTAC оштрафовал двух инфлюенсеров на 2500 евро за недобросовестную коммерческую практику в Instagram

Она сообщила, что Саулиете была оштрафована на 1000 евро, а Миглане - на 1500 евро, и что обе женщины были обязаны по закону положить конец недобросовестной коммерческой практике.

В рамках проекта "Надзор за маркетингом инфлюенсеров в соцсетях" PTAC оценивал коммерческую практику в профилях Instagram Саулиете и Миглане. Было обнаружено, что в профилях публикуется информация, которую можно рассматривать как потребительскую рекламу, но инфлюенсеры не информировали потребителей о коммерческом назначении этой информации.

Наблюдатели за соблюдением прав потребителей получили подтверждение от компаний, чьи продукты Саулиете и Миглане опубликовали в Instagram в рекламных целях, что с ними заключен договор о рекламной деятельности, и инфлюенсеры получили за это вознаграждение или подарки. Таким образом, PTAC обнаружил, что Саулиете и Миглане использовали вводящую в заблуждение коммерческую практику, поскольку при создании контента в Instagram они скрывали, что опубликованная информация имела коммерческий характер. А именно - реклама, предоставляемая за вознаграждение, подарки или другие материальные выгоды.

Согласно PTAC, ни Саулиете, ни Миглане не использовали соответствующие указания в коммерческой практике, которые ясно, наглядно и недвусмысленно предоставляли потребителям информацию о платном контенте.

Оба инфлюенсера после неоднократных призывов PTAC к добросовестным действиям не приняли все необходимые меры для того, чтобы обеспечивать свою коммерческую практику согласно требованиям нормативных актов. При этом ни Саулиете, ни Миглане не сотрудничали с учреждением в административном процессе.

Таким образом, PTAC решил запретить Саулиете и Миглане заниматься недобросовестной коммерческой практикой.

PTAC также решил наложить обязательство предоставлять четкие, видимые и недвусмысленные указания относительно коммерческого характера предоставленной информации, включая Instagram,