Вт, 25.05.2021
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LTV7: на ЧМ по хоккею запрещенная реклама

Арена "Рига" ФОТО: TVNET

Реклама азартных игр и спортивных тотализаторов в Латвии запрещена. Однако это не мешает ежедневно показывать логотип запрещенного в Латвии спортивного тотализатора во время трансляции чемпионата мира по хоккею, сообщает Русское вещание LTV7.

Уже который день хоккейные болельщики во время трансляции игр чемпионата мира со своего экрана видят логотип российского спортивного тотализатора "Лига ставок". Он размещен на льду и на бортах арены. Однако это реклама не просто тотализатора. А запрещенного в Латвии тотализатора.

"Согласно закону об азартных играх, логотип азартных игр не может находиться вне мест их проведения.

Также я хочу отметить, что размещенное в "Арене Рига" лого принадлежит организатору, который внесен в список заблокированных в Латвии сайтов. Эта компания предлагает азартные игры без лицензии и против установленного законом порядка. Это нелегальный сайт", - рассказала глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне.

Сайт был заблокирован в Латвии еще в мае прошлого года. И для простых пользователей он недоступен. В отличие от рекламы. В инспекции по надзору за азартными играми говорят, что нарушения заметили в прошлую пятницу, в день начала чемпионата мира по хоккею. В тот же день написали письма "Арене Рига", Латвийской хоккейной федерации и Министерству образования с просьбой оценить и решить ситуацию.

"Вчера мы подготовили и сегодня отправили письма также в Совет по электронным СМИ. Учитывая, что это мероприятие показывают по телевидению, мы решили их проинформировать. Еще одно письмо мы отправили в Центр защиты прав потребителей - согласно закону о рекламе, именно они могут принять решение о соответствии размещения данной рекламы административному закону", - добавила глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

В Центре защиты прав потребителей говорят: о ситуации знают, но письмо пока не получили. Как только получат, начнут проверку - кто отвечает за заключение рекламного договора с российским тотализатором.

Знают о письме и в Латвийской федерации хоккея. "Я слышал, что такое письмо направлено, но мы к этому не имеем никакого отношения. Рекламу поставляет компания Infront, которая имеет договор с Международной хоккейной федерацией. Скорее всего, Infront и будет отвечать юридически", - прокомментировал президент Федерации хоккея Айгарс Калвитис.

Письмо от Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми получило и Министерство образования, науки и спорта. Там говорят, что специальную проверку проводить не будут - это ответственность Международной федерации хоккея. Но, напомним, чемпионат мира по хоккею в Риге заканчивается 6 июня. На устранение нарушения есть почти две недели.

"Я допускаю, что решить вопрос быстро будет очень сложно. Рекламу на бортах, наверное, как-то можно закрасить. Там нужно все оценить. Если этот логотип изображен на льду, и это единственное, что есть на льду, я допускаю, что эта компания является достаточно серьезным спонсором. Поэтому здесь возможны сложности, я предполагаю, что в этом случае организатору может быть дешевле заплатить штраф, чем что-то менять", - оценивает ситуацию глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне.

Выяснить обстоятельства произошедшего и найти виновных предстоит Центру защиты прав потребителей. Там говорят, что о возможном размере наказания пока судить слишком рано. Особенно в свете того, что виновником может оказаться международная организация.

Видео: Сюжет Русского вещания LTV7

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