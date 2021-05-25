LTV7: на ЧМ по хоккею запрещенная реклама

Уже который день хоккейные болельщики во время трансляции игр чемпионата мира со своего экрана видят логотип российского спортивного тотализатора "Лига ставок". Он размещен на льду и на бортах арены. Однако это реклама не просто тотализатора. А запрещенного в Латвии тотализатора.

"Согласно закону об азартных играх, логотип азартных игр не может находиться вне мест их проведения.

Также я хочу отметить, что размещенное в "Арене Рига" лого принадлежит организатору, который внесен в список заблокированных в Латвии сайтов. Эта компания предлагает азартные игры без лицензии и против установленного законом порядка. Это нелегальный сайт", - рассказала глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне.

Сайт был заблокирован в Латвии еще в мае прошлого года. И для простых пользователей он недоступен. В отличие от рекламы. В инспекции по надзору за азартными играми говорят, что нарушения заметили в прошлую пятницу, в день начала чемпионата мира по хоккею. В тот же день написали письма "Арене Рига", Латвийской хоккейной федерации и Министерству образования с просьбой оценить и решить ситуацию.

"Вчера мы подготовили и сегодня отправили письма также в Совет по электронным СМИ. Учитывая, что это мероприятие показывают по телевидению, мы решили их проинформировать. Еще одно письмо мы отправили в Центр защиты прав потребителей - согласно закону о рекламе, именно они могут принять решение о соответствии размещения данной рекламы административному закону", - добавила глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

В Центре защиты прав потребителей говорят: о ситуации знают, но письмо пока не получили. Как только получат, начнут проверку - кто отвечает за заключение рекламного договора с российским тотализатором.

Знают о письме и в Латвийской федерации хоккея. "Я слышал, что такое письмо направлено, но мы к этому не имеем никакого отношения. Рекламу поставляет компания Infront, которая имеет договор с Международной хоккейной федерацией. Скорее всего, Infront и будет отвечать юридически", - прокомментировал президент Федерации хоккея Айгарс Калвитис.

Письмо от Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми получило и Министерство образования, науки и спорта. Там говорят, что специальную проверку проводить не будут - это ответственность Международной федерации хоккея. Но, напомним, чемпионат мира по хоккею в Риге заканчивается 6 июня. На устранение нарушения есть почти две недели.

"Я допускаю, что решить вопрос быстро будет очень сложно. Рекламу на бортах, наверное, как-то можно закрасить. Там нужно все оценить. Если этот логотип изображен на льду, и это единственное, что есть на льду, я допускаю, что эта компания является достаточно серьезным спонсором. Поэтому здесь возможны сложности, я предполагаю, что в этом случае организатору может быть дешевле заплатить штраф, чем что-то менять", - оценивает ситуацию глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне.

Выяснить обстоятельства произошедшего и найти виновных предстоит Центру защиты прав потребителей. Там говорят, что о возможном размере наказания пока судить слишком рано. Особенно в свете того, что виновником может оказаться международная организация.