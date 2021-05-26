Собрались за границу? Все, что стоит знать о вакцинном сертификате

Национальная служба здравоохранения (NVD) информирует, что ведется активная работа по внедрению цифрового зеленого сертификата. Портал RUS TVNET собрал всю актуальную информацию о том, как подтвердить, что человек прошел вакцинацию от коронавируса.

Принимая во внимание, что жителям уже сейчас может потребоваться доказать факт наличия вакцинации от Covid-19, например, если планируется выезд за пределы Латвии, была разработана форма "Свидетельство о вакцинации человека против Covid-19".

Эту форму можно получить, обратившись в медицинское учреждение, в котором была проведена вакцинация: 1) в практике семейного врача; 2) в прививочном кабинете; 3) в центре массовой вакцинации и др.

Получение сертификата бесплатно. Форму не нужно распечатывать, ее оформляют в медицинском учреждении.

В случае, если вакцинация проводилась в центре массовой вакцинации, список вакцинирующих и их контактная информация доступна на сайте NVD www.vmnvd.gov.lv в разделе Iedzīvotājiem - Covid-19 - Vakcinācija pret Covid-19.

Цифровой зеленый сертификат удостоверяет, что человек был вакцинирован против Covid-19, получил отрицательный тест на Covid-19 или переболел коронавирусом.

Планируется, что цифровой зеленый сертификат будет доступен в Латвии в середине июня.

Что насчет цифрового зеленого сертификата?

Цифровой зеленый сертификат будет принят во всех странах-членах Европейского союза (ЕС). Это поможет скоординированно снять существующие ограничения.

Во время путешествия любой гражданин ЕС или гражданин третьей страны, который на законных основаниях пребывает или проживает в ЕС и получил цифровой зеленый сертификат, должен иметь право на свободное передвижение так же, как и граждане посещаемого государства.

Если государство по-прежнему требует от держателя цифрового зеленого сертификата соблюдения самоизоляции или тестирования, оно должно проинформировать комиссию и другие государства-члены ЕС об этом решении и указать причины своего решения.

Как это будет работать? 1) Для защиты от подделки цифровой зеленый сертификат содержит QR-код и цифровую подпись. 2) При проверке сертификата QR-код сканируется, а подпись проверяется. 3) Каждое учреждение, которое выдает этот сертификат, например больница, тестировочный центр или медицинское учреждение, имеет свой собственный ключ цифровой подписи. Все такие ключи хранятся в защищенной базе данных в каждом государстве ЕС. 4) Европейская комиссия создаст "шлюз". Он сможет проверять все подписи сертификатов в ЕС. Закодированные в сертификате персональные данные не вводятся в "шлюз", потому что они не нужны для проверки цифровой подписи. Комиссия также будет помогать государствам-членам в разработке программного обеспечения, которое власти смогут использовать для проверки QR-кодов.

Ковид-сертификат ЕС должен вступить в силу 1 июля, сообщил в пятницу, 21 мая, комиссар ЕС по юстиции Дидье Рендер.

Однако государства-члены, которым потребуется больше времени для внедрения сертификата, 1 июля будут иметь шестинедельный переходный период, добавил он.

Европейский парламент (ЕП), Европейская комиссия (ЕК) и государства-члены ЕС в четверг, 20 мая, договорились о ковид-сертификатах ЕС. Рендер назвал соглашение хорошей новостью для всех граждан Европы.

Введение сертификата позволит гражданам ЕС более свободно перемещаться по территории союза и поддержит секторы экономики, которые зависят от свободы передвижения, заявил Рендер журналистам в Брюсселе.

Сертификат будет доступен как в цифровом, так и в бумажном формате. Он подтвердит, что человек был вакцинирован против коронавируса, или недавно получил отрицательный результат теста, или переболел им - на практике это будут три разных документа.

Планы

После того, как план будет полностью реализован, государствам-членам ЕС больше не придется вводить какие-либо дополнительные ограничения на поездки для владельцев такого сертификата.

Планируется, что единая система ЕС позволит государствам-членам выдавать сертификаты, которые затем будут признаваться в других государствах-членах ЕС.

Рендер сказал, что все государства-члены ЕС должны подготовиться к внедрению сертификата в июне, и ЕС в этом процессе предложил техническую поддержку и финансовую помощь.

Такой сертификат было запланировано обсудить на саммите ЕС, прошедшем в понедельник и вторник (24 и 25 мая) в Брюсселе.