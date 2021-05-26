Бесплатные ноутбуки: в Резекне десятиклассникам вручат компьютеры

Это решение было принято для того, чтобы "сделать обучение в средней школе эффективным и качественным". На покупку ноутбуков из городского бюджета выделено 54 000 евро.
Компьютеры получат ученики 10-х классов пяти средних школ Резекненского края, которые смогут использовать их как для улучшения повседневного учебного процесса, так и для дистанционного обучения.
Ноутбуки будут предоставлены при поступлении в 10-е классы средних школ Резекненского края после начала учебного года, когда будет определено точное количество учеников.
С молодыми людьми будет заключен договор о передаче компьютера в личное пользование, с исключениями о возможном возврате ноутбука, если обучение по какой-либо причине прервано.