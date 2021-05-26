Ср, 26.05.2021
Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Беларусь! мэр Риги Мартиньш Стакис
мэр Риги Мартиньш Стакис

Бесплатные ноутбуки: в Резекне десятиклассникам вручат компьютеры

Иллюстративное фото ФОТО: janeb13/pixabay.com

В новом учебном году все десятиклассники, которые начнут обучение в средних школах Резекненского края, получат от самоуправления ноутбук и для личного пользования, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Это решение было принято для того, чтобы "сделать обучение в средней школе эффективным и качественным". На покупку ноутбуков из городского бюджета выделено 54 000 евро.

Компьютеры получат ученики 10-х классов пяти средних школ Резекненского края, которые смогут использовать их как для улучшения повседневного учебного процесса, так и для дистанционного обучения.

Ноутбуки будут предоставлены при поступлении в 10-е классы средних школ Резекненского края после начала учебного года, когда будет определено точное количество учеников.

С молодыми людьми будет заключен договор о передаче компьютера в личное пользование, с исключениями о возможном возврате ноутбука, если обучение по какой-либо причине прервано.

НАВЕРХ
Back