Ср, 26.05.2021
Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Беларусь! мэр Риги Мартиньш Стакис
мэр Риги Мартиньш Стакис
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Все по закону, "ледяная" война, без нас вам будет плохо. Лукашенко об инциденте с самолетом Ryanair. Коротко

ФОТО: Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP, File

Глава Беларуси Александр Лукашенко выступил на встрече с депутатами парламента Беларуси с комментариями об инциденте с самолетом Ryanair. Приводим короткий приблизительный пересказ его слов на основе сообщений изданий "Белта" и Агентства телевизионных новостей. Фразы, оформленные от первого лица, не всегда являются точными цитатами.

Версия Лукашенко. Пересказ

Сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Как еще мы могли поступить? Постоянно "минируют" наши самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. Мы довели информацию до экипажа, у них было время, чтобы решить. ХАМАС, не ХАМАС - неважно.

Борт отказались принять и Варшава, и Киев, и Львов.

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Самолет развернулся недалеко от БелАЭС, а если бы бомба действительно была - нам что, одного Чернобыля мало? Истребитель подняли по всем правилам, я думал о безопасности страны. Я действовал законно, так будет и дальше. Но не успел самолет сесть, как сразу посыпались написанные под копирку обвинения с Запада. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы знаем.

Мы - на передовой уже не холодной, а ледяной войны.

Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить.

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Не нравится летать через Беларусь, где безопасно - летайте там, где угробили 300 человек (вероятно, имеется в виду MH-17, сбитый над восточной Украиной в 2014 году - Ред.).

О ситуации с посольством Латвии

Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке сотрудников латвийского посольства. 

"В ситуации с посольством Латвии, которое в полном составе было выдворено, Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право", - сказал Лукашенко.

В эти дни в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран-участниц турнира. На днях мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый исторический флаг, используемый оппозицией в стране.

После этого в МИД Беларуси был вызван посол Латвии Эйнар Семанис. Ему, а также всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства было предложено покинуть Беларусь.

Контекст

Напомним, государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

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