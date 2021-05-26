Все по закону, "ледяная" война, без нас вам будет плохо. Лукашенко об инциденте с самолетом Ryanair. Коротко

Версия Лукашенко. Пересказ

Сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Как еще мы могли поступить? Постоянно "минируют" наши самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. Мы довели информацию до экипажа, у них было время, чтобы решить. ХАМАС, не ХАМАС - неважно.

Борт отказались принять и Варшава, и Киев, и Львов.

Самолет развернулся недалеко от БелАЭС, а если бы бомба действительно была - нам что, одного Чернобыля мало? Истребитель подняли по всем правилам, я думал о безопасности страны. Я действовал законно, так будет и дальше. Но не успел самолет сесть, как сразу посыпались написанные под копирку обвинения с Запада. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы знаем.

Мы - на передовой уже не холодной, а ледяной войны.

Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить.

Не нравится летать через Беларусь, где безопасно - летайте там, где угробили 300 человек (вероятно, имеется в виду MH-17, сбитый над восточной Украиной в 2014 году - Ред.).

О ситуации с посольством Латвии

Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке сотрудников латвийского посольства.

"В ситуации с посольством Латвии, которое в полном составе было выдворено, Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право", - сказал Лукашенко.

В эти дни в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран-участниц турнира. На днях мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый исторический флаг, используемый оппозицией в стране.

После этого в МИД Беларуси был вызван посол Латвии Эйнар Семанис. Ему, а также всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства было предложено покинуть Беларусь.

Контекст