Чт, 27.05.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

В Латвии обнаружен индийский штамм коронавируса

ФОТО: LETA

В Латвии выявлен один случай заражения человека индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства.

Этот штамм отличается повышенной способностью к распространению, а эффект ранее приобретенного иммунитета ниже.

Это также относительно новый вариант, о котором мало исследований.

Всемирная организация здравоохранения вчера сообщила, что этот штамм вируса, который первоначально был обнаружен в Индии, теперь официально подтвержден на 53 территориях.

В глобальном масштабе количество новых случаев коронавируса и количество новых смертей, связанных с Covid-19, в последнюю неделю продолжали снижаться. Зарегистрировано 4,1 миллиона новых случаев коронавируса и 84 тыс. смертей, связанных с Covid-19.

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