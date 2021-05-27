В Латвии обнаружен индийский штамм коронавируса

Этот штамм отличается повышенной способностью к распространению, а эффект ранее приобретенного иммунитета ниже.

Это также относительно новый вариант, о котором мало исследований.

Всемирная организация здравоохранения вчера сообщила, что этот штамм вируса, который первоначально был обнаружен в Индии, теперь официально подтвержден на 53 территориях.