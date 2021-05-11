Мукормикоз: черный грибок, из-за которого переболевшие Covid-19 в Индии лишаются глаз

Глазной хирург из Мумбаи доктор Акшай Наир в субботу утром готовился оперировать 25-летнюю женщину, которая лишь три недели назад переболела коронавирусом.

Тем временем с пациенткой, больной диабетом, уже работал оториноларинголог: он удалял из полости носа ткани, пораженные агрессивным грибковым заболеванием, которое затрагивает слизистую оболочку носа, глаза, а иногда и мозг.

После того как его коллега закончил работу, доктору Наиру предстояло провести трехчасовую операцию по удалению глаза.

"Мне придется удалить глаз, чтобы спасти пациентке жизнь, потому что таково течение этой болезни", - объяснил мне перед операцией врач.

Мало того, что в Индии свирепствует вторая волна Covid-19, так теперь врачи сообщают еще и о резком росте случаев редкой инфекции, которую называют "черным грибком", среди тех, кто пережил или еще болеет коронавирусом.

Что такое мукормикоз?

Мукормикоз людей (это болезни бывают подвержены и животные) - весьма агрессивное заболевание, которое вызывается разнообразными видами грибов семейства Мукоровые.

Эти грибки питаются органикой и широко распространены: они встречаются в земле, растениях, в разлагающихся фруктах и овощах и навозе животных.

Обычно грибок не опасен, но для людей с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ/СПИДом он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

"Этот грибок можно найти и в почве, и в воздухе, и даже в слизистой носа здоровых людей", - говорит доктор Наир.

Доктор Наир полагает, что у больных или переболевших коронавирусом толчком к развитию мукормикоза (причем в 50% случаев все заканчивается летальным исходом) могут быть стероиды, активно и успешно применяемые в случае тяжелого протекания Covid-19.

Стероиды снимают воспаление легких и не дают иммунной системе причинять дополнительный вред организму, когда она избыточно реагирует на коронавирус. Но одновременно стероиды снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

Именно такое ослабление иммунной системы и может вести к развитию мукормикоза.

Для многих пациентов в коронавирусом стероиды - единственная надежда на спасение ФОТО: Getty Images

"Диабет снижает защитную способность организма, коронавирус усугубляет этот эффект, а потом стероиды, помогающие бороться с Covid-19, подливают масла в огонь", - говорит доктор Наир.

Он работает в Мумбаи, одном из городов, наиболее сильно пострадавших от второй волны коронавируса, и в апреле наблюдал уже около 40 пациентов с грибковым заражением. Многие из этих людей были диабетиками, которые перенесли коронавирус дома. Одиннадцать из них попали в больницу, где им пришлось удалять глаза.