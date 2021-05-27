Никаких ватных палочек и пластиковых ложек! Вступил в силу частичный запрет на использование одноразового пластика

Изменения предусматривают запрет на размещение на рынке определенных изделий из пластика с 3 июля, меры по снижению их потребления, а также другие требования.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, запрет не коснется пластиковых изделий, если они производятся для медицинских целей. Изменения не коснутся упаковки для сухих пищевых продуктов, включая упаковку для сырого мяса, а также первичной упаковки, в которой пищевые продукты продаются более чем одной порцией. Требования закона не распространяются и на экспорт в третьи страны.

Зачем будет принят этот закон?

Целью поправок к закону является предотвращение и уменьшение воздействия определенных пластиковых изделий на окружающую среду, особенно воду и здоровье человека.

Принятые поправки также призваны облегчить переход к экономике замкнутого цикла с использованием инновационных и устойчивых материалов, тем самым способствуя эффективному функционированию внутреннего рынка, как ранее указывали авторы принятых поправок в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

Что именно пропадет с полок магазинов?

Изменения в законе предусматривают, что производитель в Латвии не сможет размещать на рынке определенные одноразовые пластиковые изделия:

ватные палочки,

столовые приборы (вилки, ножи, ложки, палочки для еды),

тарелки,

соломинки,

палочки для размешивания напитков,

палочки и крепления для воздушных шариков.

Также запрещается изготавливать из пенополистирола:

упаковку для пищевых продуктов и напитков (пробки и крышки),

стаканы для напитков и их крышки,

а также изделия из оксоразлагаемого пластика одноразового и многоразового использования.

Производитель обязан предлагать потребителям непластиковые изделия или вместо этого продавать пластмассовые изделия многоразового использования. В свою очередь, к производителям упаковки для напитков будут предъявлены требования к количеству переработанного материала - уже с 1 января 2030 года упаковка должна содержать не менее 30% переработанного пластика.

Закон предусматривает возможность продажи одноразовых пластиковых товаров, если они будут размещены на рынке до 2 июля этого года.

Что будет после принятия закона?

С 3 июля производители и продавцы будут обязаны маркировать определенные одноразовые пластиковые изделия:

прокладки,

тампоны,

влажные салфетки,

табачные изделия с фильтрами и фильтры, которые предназначены для использования с табачными изделиями,

стаканы для напитков.

Производители должны разработать схемы расширенной ответственности управлением отходами для определенных пластмассовых изделий, таких как влажные салфетки, цилиндры, табачные фильтры и рыболовные снасти.

Также планируется установить требование к производителям обеспечить раздельный сбор упаковки для напитков, реализуя цель сортировки пластиковых бутылок - 77% в 2025 году и 90% в 2029 году, подчеркнули авторы законопроекта.

Закон также устанавливает административную ответственность за нарушения, в том числе за непредоставление альтернатив одноразовым пластиковым изделиям.