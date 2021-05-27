Дело Сапеги: по каким статьям завели дело, в чем подозревают и могут ли передать России

Сапеге вменяют эту статью как администратору канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков. На показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео Сапега говорила на камеру, что она редактор этого телеграм-канала, он признан властями Беларуси экстремистским.

"Если будет доказана ее причастность к администрированию протестных телеграмм-каналов, дальше следствие будет выяснять, кто был заказчиками всех этих связанных между собой действий по трем статьям. Это пазлы действий, из которых может складываться картина, что они были заказаны извне", - прогнозирует собеседник Би-би-си.

Как власти получили признание Сапеги

25 мая Сапегу из изолятора временного содержания на улице Окрестина привезли в Следственный комитет Беларуси. Там ее допросил следователь главного следственного управления в присутствии дежурного адвоката по назначению.

Адвоката по соглашению Александра Филановича к участию в допросе не допустили, рассказал источник Би-би-си. Филанович от комментариев по этому поводу отказался.

По словам собеседника Би-би-си, изначально девушка отказалась давать показания на основании 27 статьи Конституции Беларуси (аналог 51 статьи российской Конституции - право не свидетельствовать против себя). Но это в протоколе не зафиксировано.

Следователь так искусно ее разговорил психологическими приемами (шутки, прибаутки, разговоры по душам), что она расслабилась и начала говорить, рассказал источник Би-би-си.

Правду она сказала или нет, неизвестно, но это вошло в протокол допроса, отметил он.

Приемы КГБ

У сотрудников КГБ есть много разных приемов, чтобы разговорить человека, в том числе сделать укол или подмешать в еду препарат, который будет способствовать тому, что человек говорит то, чего, возможно, и не было, рассказывает собеседник Би-би-си.

Он предположил, что Сапеге могли пообещать в случае сотрудничества депортацию в России или что-то еще. Предлагали ли ей сделку со следствием, по его словам, также неизвестно.

Мать Сапеги в разговоре с Би-би-си ранее высказала сомнения по поводу этого видео. "Даже друзья мне звонили и говорили: тетя Аня, вы видите, это не свойственная ей манера. Она раскачивается, глаза в небе. Как будто боится что-то забыть", - говорила Дудич.

Если человек отказался свидетельствовать против себя, тот этот отказ не фиксируется в протоколе, а следователь начинает ее переубеждать, уговаривать, либо иным способом пытается переубедить, это можно считать психологическим давлением, сказал Би-би-си Гашинский. По его словам, следователь имеет право только опросить, а потом задать уточняющие вопросы.

После допроса Сапегу отвезли в СИЗО КГБ, говорил ранее Филанович. Только после этого к ней допустили консула России, уточнил сейчас источник Би-би-си.

Консул посетил ее в СИЗО, она находится в растерянном, подавленном состоянии, продолжил собеседник Би-би-си. С кем она сидит в камере и были ли у нее на теле следы насилия, он не знает.