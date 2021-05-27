Дело Сапеги: по каким статьям завели дело, в чем подозревают и могут ли передать России

У адвоката по соглашению Филановича взяли подписку о неразглашении. "Это прерогатива следователя. Он мог мотивировать подписку в том числе обеспечением национальной безопасности, чтобы исключить утечку информации, которая может спровоцировать всплеск уличных протестов", - сказал Гашинский.
Адвокат, которого порекомендовал консул, оказывает правовую помощь семье, но в процесс пока не вступил, рассказал источник Би-би-си, отказавшись назвать имя юриста.
Первый суд по делу Сапеги
Адвокат Филанович накануне сообщил, что обжаловал задержание Сапеги.
По данным источника Би-би-си, жалоба поступила в суд Партизанского района Минска. Основания для жалобы ему неизвестны.
Сапега заключена под стражу с санкции прокурора. В Беларуси эту меру избирает не суд, а следователь, а санкционирует прокурор, напомнил Гашинский.
По его словам, у следователя есть 24 часа для направления материалов в суд, а суд в течение суток должен их рассмотреть. Таким образом, судебное заседание должно состояться не позже пятницы, 28 мая, пояснил Гашинский. Сапега в суд, по его мнению, скорее всего, доставлена не будет.
А в Сочи 28 мая пройдут переговоры Путина и Лукашенко. Планируется обсудить "актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей" и "реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", сообщила в четверг пресс-служба Кремля
"Отпустить Сапегу могут лишь в случае, если президент России за нее вступится", - считает собеседник Би-би-си. С этим согласен адвокат Гашинский. Российский МИД, по его мнению, "активно включился в эту историю". Он уверен, что о ситуации с Сапегой Путину должны были доложить.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг сказала, что Москва "де-юре, безусловно, может" поднять вопрос о передаче Сапеги российским правоохранительным органам. "Президент Лукашенко проинформирует президента [Путина] об истории с самолетом. Также, наверняка, будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске", - сказал Песков.
Обвинение Сапеге может быть предъявлено не позднее 31 мая - в течение 10 дней после задержания в аэропорту Минска, сообщал ТАСС.
Могут ли отправить Сапегу в Россию
По мнению адвоката Гашинского, есть несколько вариантов развития событий.
Один вариант - то, как поступили как с бойцами "ЧВК Вагнера", которые сидели в изоляторе Жодино. Им были предъявлены обвинения, но потом перед ними извинились, прекратили преследование и отпустили.
Если будет принято решение отпустить Сапегу, ее могут депортировать из Беларуси с ограничением права на въезд на 10 лет, полагает Гашинский.
Еще один вариант: из материалов уголовного дела могут выделить часть, касающуюся Сапеги, и передать их в Россию для расследования и привлечения к ответственности. Это возможно, но только если Россия такое дело затребует, пояснил адвокат.
Так было в 2013 году с директором "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером, напомнил он. Баумгертнер сидел по обвинению в коррупции в том же СИЗО КГБ Беларуси, но через три месяца вернулся в Россию, где был помещен в СИЗО, затем под домашний арест и залог. Его дело было прекращено и до суда не дошло.
Возможен и такой вариант, что судить Сапегу будут в Беларуси, привлекут к уголовной ответственности, но экстрадируют для отбытия наказания в Россию, считает Гашинский.
Где находится Протасевич, до сих пор неизвестно. Его адвокат Инесса Оленская не смогла выяснить его местонахождение и уже пожаловалась в прокуратуру на противодействие оказанию ему правовой помощи. Кроме того, она потребовала медицинского освидетельствования, в том числе описания возможных повреждений кожных покровов и гематом, МРТ, КТ головного мозга и УЗИ внутренних органов, с целью исключения применения физического насилия и пыток, рассказали Би-би-си его родители.