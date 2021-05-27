Покупатели электромобилей могут получить пособие в размере 4500 евро
На покупку электромобилей планируется предложить пособие в размере 4500 евро, сообщили в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).
На покупку электромобилей планируется предложить пособие в размере 4500 евро, сообщили в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).
Для достижения поставленных целей климатической политики в транспортном секторе Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) работает с партнерами в отраслевых министерствах над разработкой ряда инструментов, включая механизм поддержки покупки электромобилей.
VARAM планирует оказать поддержку в покупке автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов в рамках Инструмента аукционов по квотам на выбросы (EKII) с целью содействия сокращению выбросов парниковых газов.
Планируется открытый конкурс проектов, который поддержит покупку новых или подержанных электромобилей.
В случае индивидуальных гибридов новых электромобилей получатель гранта будет коммерсант или продавец электромобилей, который является официально уполномоченным представителем производителя электромобилей. В свою очередь, в сегменте подержанных электромобилей это будут компании, внесенные в реестр места продажи автомобилей CSDD.
Получатели поддержки, разработанной VARAM, будут в основном физические лица - жители. Всего планируется, что размер этого механизма поддержки составит около 10 миллионов евро.
Поддержка будет доступна в период с 2022 г. по 31 декабря 2023 г. или до тех пор, пока будет доступно финансирование.