Покупатели электромобилей могут получить пособие в размере 4500 евро

Для достижения поставленных целей климатической политики в транспортном секторе Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) работает с партнерами в отраслевых министерствах над разработкой ряда инструментов, включая механизм поддержки покупки электромобилей.

VARAM планирует оказать поддержку в покупке автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов в рамках Инструмента аукционов по квотам на выбросы (EKII) с целью содействия сокращению выбросов парниковых газов.

Планируется открытый конкурс проектов, который поддержит покупку новых или подержанных электромобилей.

Планируется предоставить поддержку в размере 4500 евро на покупку новых электромобилей, 2250 евро на подержанные электромобили и так называемые plug-in гибриды.

В случае индивидуальных гибридов новых электромобилей получатель гранта будет коммерсант или продавец электромобилей, который является официально уполномоченным представителем производителя электромобилей. В свою очередь, в сегменте подержанных электромобилей это будут компании, внесенные в реестр места продажи автомобилей CSDD.

Получатели поддержки, разработанной VARAM, будут в основном физические лица - жители. Всего планируется, что размер этого механизма поддержки составит около 10 миллионов евро.