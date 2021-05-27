Письмо о "минировании" самолета Ryanair прислали уже после его разворота к Минску

"Мы не видели достоверных свидетельств, что утверждения белорусской стороны соответствуют правде, - цитирует заявление компании Reuters. - Мы будем поддерживать европейские власти в расследовании этого инцидента после получения юридического запроса".

Контекст

26 мая Александр Лукашенко на встрече в Доме правительства Беларуси с парламентариями, рассказывая об инциденте с самолетом Ryanair, заявил, что письмо о бомбе поступило в аэропорт Минска из Швейцарии. До этого глава департамента по авиации Артем Сикорский зачитал текст письма - его якобы отправили представители движения ХАМАС. В самом палестинском движении это опровергли.

Центру "Досье" совместно с изданиями Der Spiegel и The Daily Beast удалось получить копию этого электронного письма. По их данным, сообщение было отправлено с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com и поступило в аэропорт столицы Беларуси почти через полчаса после того, как диспетчеры передали информацию о возможном минировании рейса Ryanair его экипажу.