Чт, 27.05.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Страсти в небе Европы накаляются: Россия не впустила в Москву рейс австрийской авиакомпании

"Austrian Airlines" lidmašīna Airbus A320-216 ФОТО: ARND WIEGMANN / REUTERS

Россия сегодня, 27 мая, не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее утреннего рейса из Вены в Москву по новому, альтернативному маршруту, не проходящему через воздушное пространство Беларуси, пишет Rus.Postimees.

Представитель этого австрийского авиаперевозчика сообщил ТАСС, что Россия не утвердила изменение маршрута рейса Вена-Москва крупнейшей австрийской авиакомпании Austrian Airlines, который пролегал в обход воздушного  пространства Республики Беларусь.

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines.

Рейс OS601 должен был вылететь из Вены в 10 часов утра по местному времени и прибыть в Москву в 13 часов 45 минут по местному времени.

Во вторник EASA выпустило информационный бюллетень по безопасности полетов, рекомендовав авиаперевозчикам стран-членов избегать белорусских аэропортов и воздушного пространства.

Рекомендация продиктована действиями белорусских властей, которые в воскресенье, 23 мая, вынудили самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, приземлиться в Минске и арестовали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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