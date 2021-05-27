Пт, 28.05.2021
Нет оснований полагать, что существует связь между получением вакцины и смертью. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
1

Движение Михаила Ходорковского объявило о самоликвидации

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Сообщение о минировании самолета RyanAir, посаженного в Минске 23 мая, было отправлено после того, как борт изменил маршрут
  • Движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия" объявило о самоликвидации
  • Президент США поручил спецслужбам разобраться в причинах появления коронавируса. Джо Байден не исключает, что болезнь могла возникнуть в результате утечки из лаборатории
  • Апелляционный суд в Москве отменил оправдательный приговор врачам из Калининграда, которых обвиняли в убийстве младенца. Дело Элины Сушкевич и Елены Белой вернули на новое рассмотрение

Общественная организация "Открытая Россия" объявила о полном прекращении своей деятельности и закрытии региональных подразделений. Также организация отзывает иски к Минюсту, поданные в связи с отказом в регистрации. Напомним, организации трижды отказывали в регистрации, ссылаясь на то, что в реестре российских НКО уже есть организация с таким же названием. "Открытую Россию" двадцать лет назад основал бизнесмен Михаил Ходорковский, через нее он собирался развивать гражданское общество и демократические ценности в стране.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
НАВЕРХ
Back