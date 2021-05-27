Движение Михаила Ходорковского объявило о самоликвидации

Общественная организация "Открытая Россия" объявила о полном прекращении своей деятельности и закрытии региональных подразделений. Также организация отзывает иски к Минюсту, поданные в связи с отказом в регистрации. Напомним, организации трижды отказывали в регистрации, ссылаясь на то, что в реестре российских НКО уже есть организация с таким же названием. "Открытую Россию" двадцать лет назад основал бизнесмен Михаил Ходорковский, через нее он собирался развивать гражданское общество и демократические ценности в стране.