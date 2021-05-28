Саммит на фоне скандала и санкций. Поможет ли Путин Лукашенко?

Если ЕС и НАТО не начнут какую-то свою игру против Путина, если они не перестанут отвечать Минску только санкциями, произойдет ослабление страны, "уничтожение самой базы белорусской государственности", предупреждает Богдан. "Уралкалий" заберет рынки "Беларускалия". Ограничение авиасообщения ведет лишь к тому, что выезд из Беларуси будет возможен только через Россию. Каким образом это поможет демократическим реформам или соблюдению прав человека? А режим от этого не рухнет, он все равно устоит, пока существует режим Путина", - подчеркивает научный сотрудник института Майнеке.

Александр Баунов ФОТО: DW/I. Sheiko

По мнению Баунова из Центра Карнеги, Москва думала о транзите власти в Беларуси, о "менее токсичном ее руководителе", чтобы показать, что близким союзником России может быть не обязательно одиозный диктатор: "Чтобы пришел новый человек, который, сохраняя прежнюю близость отношений или даже ее развивая, действовал бы иначе. Тогда Россия могла бы предъявить новое лицо союза с Беларусью". И на пике протестов, продолжает Баунов, Лукашенко продавал Москве уже будущую конституционную реформу: "Но как только убедился, что люди уходят с улиц, а силовики ему остались верны, такие разговоры затихли". По оценке Баунова, наметившаяся потеря и Москвой интереса к этой теме как раз и подтверждает то, что у нее крайне ограниченные ресурсы для воздействия на Лукашенко.

Чего ждать от саммита?

Это уже третий за пять месяцев российско-белорусский саммит. Два предыдущих проходили по одному сценарию - многочасовые переговоры, отсутствие по их окончании общения со СМИ, скупые и обтекаемые комментарии из Москвы и Минска через пару дней, а также заверения, что интеграционный процесс продвигается и успех близок. Может быть, поэтому от общения Лукашенко и Путина в последние месяцы их критики постоянно ждут каких-то сенсаций, интеграционных прорывов, угрожающих независимости Беларуси. Пока ничего похожего не случилось, но возможно ли нечто подобное на этот раз, когда Лукашенко под ударом ЕС?

После новых санкций ЕС улететь из Беларуси во многие страны можно только через Россию ФОТО: DW/E. Daneyko

В ходе и после массовых протестов в прошлом году его положение было еще более шаткими, но прорывов и тогда не было, напоминает Баунов. Он не видит причин, почему на этот раз будет иначе: "Лукашенко говорит: "Зачем вам еще интеграция? Вот я весь ваш, я за вас уже так пострадал, что больше некуда". И что делать Москве? Возразить нечего".

По словам экс-посла Игоря Лещени, у встреч и договоренностей Лукашенко и Путина своя логика. "Важную роль сегодня играет то, что демонизация лидеров белорусского протеста очень хорошо вписалась в обострившееся противостояние между Москвой и ЕС", - уточняет экс-посол. И прогнозирует, что в новых условиях "состоится еще один акт Марлезонского балета" - Лукашенко будет просить поддержки, создавая видимость интеграционного движения. "Если стороны хотя бы к осени подойдут к унификации Налоговых кодексов, то это будет достаточно серьезный шаг. Но это приближение как раз к тем двум заветным интеграционным картам, на подписание которых Лукашенко не может согласиться", - убежден Лещеня.

Хватит ли денег у Москвы на поддержку Лукашенко?

Новые санкции ЕС неизбежно ухудшат экономическое самочувствие Минска, и без того далеко не блестящее. Это укрепляет сомнения, в состоянии ли Москва, экономика которой также не демонстрирует ожидаемого властями роста, и далее платить за поддержание на плаву режима Лукашенко. Поддержку ему, видимо, увеличат, полагает Баунов.